Starostlivosť o levanduľu v zime: jednoduché kroky, vďaka ktorým bude na jar kvitnúť krajšie

Hoci pôsobí nenáročne, pochádza z teplejších oblastí Stredomoria, a preto jej chladné zimy môžu spôsobiť problémy – najmä ak pestujete citlivejšie druhy ako francúzsku alebo španielsku levanduľu. „Rovnako ako ľudia, aj rastliny majú svoje limity. Levanduľa ich má nastavené veľmi tesne,“ hovorí záhradníčka Janka z Nových Zámkov.
Aby ste sa na jar dočkali bohatého kvetu a intenzívnej vône, prinášame prehľad osvedčených rád, ako sa o levanduľu postarať v zime – krok za krokom.
Kedy levanduľu zazimovať
Najlepší čas na zazimovanie prichádza tesne pred prvými mrazmi. V našich podmienkach to býva koncom októbra alebo začiatkom novembra, no vždy sa riaďte aktuálnym počasím. Ak mrazy dorazia skôr, levanduľa to ešte zvládne – len jej rýchlo pomôžte, aby neprišla o korene.
Zazimovanie nie je len o prikrytí rastliny. Ide o celkovú prípravu – od obmedzenia zálievky až po ochranu pred vetrom.
Neprerezávajte príliš neskoro
Najväčšia chyba, ktorú záhradníci robia, je hlboké prerezávanie levandule pred zimou. Drevitá časť rastliny sa po reze ťažšie hojí, a ak ju zasiahne mráz, môže odumrieť.
Rez si preto nechajte na jar, keď už nehrozí mráz a rastlina sa prebúdza. Ak však levanduľa po lete pôsobí neupravene, môžete urobiť mierny tvarovací rez začiatkom jesene, ideálne ešte v septembri, pričom sa vyhnite drevnatým stonkám.
Tip záhradkárov: Ak chcete udržať rastlinu kompaktnú, odstrihnite len vrchných pár centimetrov výhonkov. Vyhnite sa radikálnemu skracovaniu.
Menej vody, viac slnka
Pred zimou postupne znížte zalievanie. Levanduľa neznáša premokrenú pôdu – v zime je to pre ňu ešte väčšie riziko, pretože voda môže v koreňoch zamrznúť a spôsobiť ich hnilobu.
Pôda by mala byť mierne suchá a dobre priepustná. Ak máte ťažkú ílovitú pôdu, pomôžte jej pieskom alebo drobným štrkom. V zimnom období levanduľu už nezalievajte vôbec, pokiaľ ju nemáte v interiéri.
Levanduľa miluje slnko, preto sa uistite, že má počas zimy dostatok svetla. Ak rastie v kvetináči, postavte ho na slnečné miesto alebo k južnému oknu.
Levanduľa v kvetináči? Presuňte ju pod strechu
Ak pestujete levanduľu v nádobe, máte výhodu – môžete ju presunúť. Ideálne je umiestniť ju do nevykurovanej miestnosti, kde teplota neklesá pod nulu, napríklad do garáže, pivnice alebo záhradného domčeka.
Vyhnite sa však miestam s prievanom a prudkými zmenami teplôt. Rastlina by mala byť v chladnom, ale svetlom prostredí. Ak nemáte okno, pomôže aj pestovateľská lampa – postačí niekoľko hodín svetla denne.
Pozor: Nevkladajte ju do vykurovaných miestností – teplo by ju mohlo predčasne prebudiť.
Vonkajšia levanduľa: chráňte ju pred mrazom aj vetrom
Rastliny v záhone potrebujú ochranu pred extrémnymi teplotami aj vetrom. Najjednoduchším spôsobom je obalenie kríka ľahkou látkou – napríklad vrecovinou, tkanou bavlnou alebo ľanom.
Materiál by mal prepúšťať vzduch aj svetlo, aby rastlina mohla dýchať. Vyhnite sa plastovým fóliám – tie síce chránia pred mrazom, ale zadržiavajú vlhkosť, ktorá môže viesť k plesniam.
Ďalšou ochranou je tenká vrstva mulča okolo koreňov. Použite suché drvené lístie, borovicovú kôru alebo slamu. Mulč pomáha udržať teplotu pôdy stabilnú a zabraňuje premŕzaniu koreňov.
Ak je vaša levanduľa vystavená vetru, vytvorte jej veternú bariéru – napríklad nízku mriežku alebo umiestnite rastlinu za živý plot.
Aké teploty levanduľa znesie?
Odolnosť levandule závisí od druhu.
- Anglická levanduľa (Lavandula angustifolia) zvládne aj mrazy do –15 °C a patrí medzi najodolnejšie odrody.
- Francúzska (Lavandula dentata) a španielska levanduľa (Lavandula stoechas) sú citlivejšie a znesú len do –5 °C.
Ak teda pestujete tieto južné typy, zimovanie v interiéri je nutnosťou. Teploty medzi 4 a 18 °C im úplne vyhovujú, no dlhodobý mráz ich zničí.
Na jar sa vám odvďačí
Starostlivosť o levanduľu v zime sa môže zdať zbytočná, no jej výsledok uvidíte už o pár mesiacov. Rastlina, ktorá prežije zimu bez stresu, sa vám odvďačí bohatším kvetom, silnejšou vôňou a hustejším rastom.
Zhrnutie pre zaneprázdnených:
- Neprerezávajte levanduľu pred zimou, len mierne upravte tvar.
- Znížte zalievanie, nech pôda nie je premokrená.
- Vonkajšie rastliny chráňte vrecovinou a ľahkým mulčom.
- Kvetináče presuňte do chladnej, svetlej miestnosti.
- Citlivé druhy (francúzske, španielske) určite preneste dnu.
Levanduľa, hoci pôsobí jemne, je symbolom odolnosti. Stačí jej trochu vašej starostlivosti a odmení sa vám vôňou leta aj po najtuhšej zime.