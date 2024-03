Správa TANAPu ťažila drevo v Kôprovej doline, iniciatíva My sme les podala podnet na inšpekciu

Občianska iniciatíva My sme les podala podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP), že Správa Tatranského národného parku (TANAP) pred niekoľkými dňami ťažila prevažne suché stojace smreky priamo v rezervácii Kôprová dolina. V rezervácii, ktorá je mimo jej najprísnejšie chránenej časti, iniciatíva zdokumentovala ťažbu.

Suché stromy sú dôležité pre lesný ekosystém

Ondrej Kameniar z Iniciatívy My sme les, uviedol, že takáto ťažba v národnom parku ide úplne proti jeho cieľom. Stojace suché stromy nepredstavovali žiadne riziko z hľadiska premnoženia podkôrneho hmyzu a otázna je podľa neho aj ekonomická návratnosť ťažby takéhoto čiastočne znehodnoteného dreva.

„Stojace suché stromy sú z ekologického hľadiska veľmi dôležité pre lesný ekosystém. Poskytujú napríklad viacerým vzácnym druhom vtákov možnosti na hniezdenie. Náš najvzácnejší ďateľ, ďateľ trojprstý, potrebuje rozľahlé lesy, kde má v priemere aspoň 30 metrov kubických mŕtveho dreva na hektár. Preto v bežných hospodárskych lesoch prakticky nežije. Ak nenájde vhodné podmienky už ani v rezervácii, tak kde potom?” reagoval Kameniar a doplnil, že neďaleko miesta ťažby boli nájdené aj pobytové znaky hlucháňa hôrneho, ktorého početnosť na Slovensku sa za posledné desaťročia znížila až o 70 percent.

Kameniar informoval, že pre poškodzovanie biotopov hlucháňa a nezabezpečenie priaznivého stavu jeho populácie Slovensko prehralo súdny spor s Európskou úniou.

„Plateniu astronomických pokút sme sa zatiaľ vyhli len tým, že predchádzajúce vlády urobili kroky pre zlepšenie stavu,“ dodal Kameniar.

Reforma vraj tak skoro napredovať nebude

Podľa Karola Kaliského z Iniciatívy My sme les prepotrebná a očakávaná reforma národných parkov, ktorú spustila ešte predchádzajúca vláda, napredovať tak skoro nebude.

„Ako chceme naplniť medzinárodné štandardy pre národné parky, ak nie sme schopní rešpektovať a napĺňať podmienky ochrany prírody ani v tatranských rezerváciách? Necitlivé a neodborné ťažbové zásahy ničia alebo poškodzujú biotopy chránených živočíchov v TANAP-e v lokalitách, ktoré boli vyhlásené aj za európsky významné územia v rámci sústavy NATURA 2000,“ uviedol Kaliský.

Potreba ochraňovať slovenskú prírodu

Iniciatíva zdôraznila, že Tatry ešte vždy ukrývajú neuveriteľne bohaté a rozmanité prírodné dedičstvo a TANAP sa ešte stále môže stať prvým národným parkom na Slovensku, spĺňajúcim medzinárodné kritériá.

„TANAP môže byť vzorom nielen pre naše, ale aj zahraničné chránené územia. No odborná organizácia ochrany prírody, Správa TANAPu stojí dnes na križovatke. Konečne sa štátne pozemky dostali spod pôdohospodárov do rúk ochranárom. Držím palce všetkým štátnym ochranárom, aby sa im podarilo ochrániť pre ďalšie generácie to najcennejšie, čo táto krajina má, prekrásnu slovenskú prírodu.” uzatvoril Kaliský.