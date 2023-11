SPPK chváli Európsky parlament za rozhodnutie k pesticídom, podľa komory zvíťazil sedliacky rozum

V Európskej únii sa nateraz nebude dramaticky znižovať množstvo pesticídov v poľnohospodárstve. Rozhodol o tom Európsky parlament, keď v stredu odmietol návrh nariadenia o trvalo udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín.

Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) zvíťazil zdravý rozum. Prijatie tohto návrhu by totiž pre slovenské poľnohospodárstvo znamenalo obrovský prepad v produkcii plodín a ako krajina by sme sa stali takmer úplne závislou na dovoze zahraničných potravín, a to aj z tretích krajín.

Návrhy odtrhnuté od reality

Do lobingu na európskej úrovni sa zapojila aj SPPK.

„Rozhodnutie Európskeho parlamentu vnímame ako príležitosť na korektnejšiu a odbornejšiu diskusiu s poľnohospodármi EÚ o spôsobe a možnostiach, ako vie európska produkcia potravín nastúpiť na zelenšiu cestu,“ uviedla komora. SPPK sa viac ako rok snažila na európskej úrovni odbornými argumentami usmerniť búrlivú debatu o spôsobe radikálneho zníženia prípravkov na ochranu rastlín v celej Európskej únii.

„Zapojili sme sa do viacerých diskusií aj s ďalšími krajinami zo strednej a východnej Európy a spoločne sme v rámci regiónu V4 a Konzorcia s českými agrárnymi samosprávami europoslancom vysvetľovali, prečo sú predstavy Európskej komisie o znižovaní týchto látok výrazne odtrhnuté od reality dopadov tohto návrhu na poľnohospodársku produkciu,“ informovala.

Koniec poľnohospodárstva ako ho poznáme

Nariadenie o trvalo udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín pripravila Európska komisia a predstavila ho v júni minulého roka. Nariadenie podľa SPPK výrazne pobúrilo poľnohospodárov v celej Európskej únii. Podľa SPPK by jeho prijatie znamenalo koniec poľnohospodárstva v podobe, ako ho teraz poznáme.

„Sporné pre nás neboli len právne záväzné ciele EÚ o polovicu znížiť používanie prípravkov na ochranu rastlín a nebezpečných prípravkov. Nesúhlasili sme ani s tým, že krajiny ako napríklad Slovensko, ktoré týchto látok používajú výrazne menej, by museli znížiť ich aplikovanie takmer rovnako než tie európske krajiny, ktoré plodiny pestujú pri niekoľkonásobne vyšších dávkach účinných látok,“ upozorňuje SPPK.

Problematike sa ešte budú venovať

Najproblematickejší bol podľa komory zákaz používať všetky prípravky na ochranu rastlín v citlivých oblastiach, kam sa na Slovensku zaraďuje takmer 80 percent poľnohospodárskej pôdy. Európski poľnohospodári budú naďalej zlepšovať svoju environmentálnu udržateľnosť, ale potrebujú reálne ciele a potrebnú podporu, čo sú dva prvky, ktoré v návrhu Európskej Komisie chýbali.

„Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sa bude tejto oblasti naďalej venovať. Budeme sa snažiť o maximálne odborný dialóg s politikmi na domácej a aj európskej pôde,“ dodala hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.