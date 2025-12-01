Španielsko sa snaží obmedziť škody spôsobené africkým morom ošípaných

Španielsko intenzívne pracuje na obmedzení ekonomických dopadov po vypuknutí afrického moru ošípaných, ktorý bol po prvý raz za tri desaťročia potvrdený v regióne Katalánsko.
Vírus neohrozuje ľudí, no je vysoko nákazlivý a smrteľný pre ošípané, čo môže mať devastujúce následky pre španielsky „prasačí priemysel“. Minister poľnohospodárstva Luis Planas uviedol, že vláda chce „čo najviac obmedziť ekonomický dopad na poľnohospodársky sektor“.
Španielsko je globálne tretím najväčším producentom bravčového mäsa a výrobkov z neho, pričom ročne vyváža takmer tri milióny ton do viac ako 100 krajín, dodal Planas na tlačovej konferencii. Tretina týchto krajín však pozastavila dovoz zo Španielska v rámci automatických bezpečnostných opatrení pri zistení afrického moru ošípaných.
Mexiko, jeden z kľúčových trhov Španielska, v piatok formálne oznámilo pozastavenie dovozu krátko po tom, čo úrady v Katalánsku potvrdili, že dva diviaky mali pozitívny test. Bol to prvý prípad v krajine od novembra 1994.
„Musíme sústrediť všetky naše úsilie na to, aby sme eradikovali, eliminovali všetky možné prípady a zabránili šíreniu vírusu,“ zdôraznil Planas. Regionálne úrady v Katalánsku zriadili dva perimetre okolo postihnutej oblasti a obmedzili vonkajšie aktivity.
Africký mor ošípaných je momentálne prítomný v niekoľkých európskych krajinách, vrátane pobaltských štátov a viacerých krajín východnej Európy.