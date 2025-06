Slovenských poľnohospodárov ohrozuje extrémne počasie a sucho, závlahy bežia naplno

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) upozorňuje na kritickú situáciu na poliach spôsobenú extrémnym suchom a nevyspytateľným počasím.

„Závlahy bežia naplno, bez vody by zemiaky, jarná cibuľa či kukurica nerástli v dostatočnej kvalite ani množstve,“ uvádza SPPK. Poľnohospodárov potrápili aj silné búrky, ktoré vybili zrno z klasov obilia, či požiar priamo na poli.

Kde je situácia najhoršia?

Miera intenzity pôdneho sucha je na úrovni výrazného až extrémneho sucha na takmer celom území Slovenska, najhoršia situácia je na Podunajskej nížine, Záhorí, Ponitrí, Považí, Orave, Honte, Pohroní, Above a Zemplíne.

„Stav sucha zachytený na mapkách SHMÚ jednoznačne dokumentuje extrémne sucho, porovnateľné s rokom 2022, kedy boli poľnohospodári odškodnení sumou 50 miliónov eur za významné straty v rámci poľnohospodárskej výroby,“ uvádza SPPK.

Nestíhajú zavlažovať

Podľa Mareka Mačaja, hlavného agronóma Zeleninárskej organizácie výrobcov, družstvo, je pri ozimnej cibuli dobrá úroda, pri jarnej cibuli išlo o historicky najskorší termín sejby kvôli zachyteniu zimnej vlahy.

„Teraz je najväčší problém slniečko, nestíhame zavlažovať. Závlahy sú veľká výzva, musíme zväčšovať a rozširovať nové potrubia a systémy na to, aby sme vodu dostali na polia. Sme silní, každý rok rastieme so závlahou, snažíme sa predísť chybám.“

Jozef Šumichrast, predseda Zemiakárskeho a zeleninárskeho zväzu SR a podpredseda SPPK, dodáva: „Pri aktuálnych teplotných extrémoch to bez závlah jednoducho nejde. Pre rast zemiakov je ideálna teplota do 25 °C. Pri vyššej teplote prestáva zemiak rásť, prejavuje sa to na kvalite aj na kvantite a z toho dôvodu je naozaj potrebné porast vyslovene schladzovať. Poľná zelenina, či je to cibuľa alebo aj iné, závlahu teraz určite potrebuje. Samozrejme, vždy je to otázka aj množstva vody, ktorú dokážeme na pole dostať. V týchto lokalitách (okres Senec) napríklad riešime vodné nádrže, ktoré by sme potrebovali vyslovene iba na zavlažovanie.“

Požiar na Podunajskej nížine

Aktuálny stav obilnín je vzhľadom na deficit zrážok uspokojivý, no ďalší vývoj bude závisieť od zrážok v najbližšom období. Žatva sa začala v 26. týždni na juhu západného, stredného a východného Slovenska zberom jačmeňa ozimného, postupne začína aj zber pšenice ozimnej a hrachu. SPPK zahájila monitoring žatevných prác. Vo štvrtok 26. júna vypukol na Podunajskej nížine v okrese Levice požiar, ktorý poškodil 3,5 ha jačmeňa ozimného a 2 ha pšenice ozimnej.

„Príčina nie je známa, pravdepodobne ľudský faktor. Do budúcna bude potrebné sa zamyslieť významnejšie nad ochranou pôdy a zadržiavania vlhkosti v nej,“ uviedla Barbora Tkácziková, riaditeľka RPPK Levice. Poľnohospodári prijímajú preventívne opatrenia, ako je prednostný zber dozretých obilnín pri železničných tratiach, prítomnosť cisterny s vodou, zákaz fajčiť či vybavenie techniky lapačmi iskier a hasiacimi prístrojmi.

Silné búrky a vietor

Nestabilné počasie potvrdzujú aj silné búrky a vietor. „Toto dokumentujeme na príklade okresu Nitra, kde v závere 23. týždňa v časti okresu pretrvávalo sucho, zatiaľ čo v inej časti okresu sa vyskytli prudké dažde, ktorých prípadný negatívny dopad bude možné hodnotiť až pri žatve,“ informuje Martin Rovaš z Odboru poľnohospodárstva a služieb SPPK.

Príkladom je aj porast maku na výmere 100 ha, kde musel byť porast založený opakovane po silnom daždi. Silná búrka 23. júna zasiahla okres Nové Mesto nad Váhom, kde „doslova vybila zrno z klasov obilia, zničila porasty obilnín, olejnín, kukurice, a ďalšie plodiny vrátane ovocia.“

Monitoring žatevných prác, sucha a všetkých typov škôd zverejňuje SPPK priebežne na svojej webovej stránke www.sppk.sk.