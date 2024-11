Slovensko aktualizuje národné ciele pre Protokol o vode a zdraví, ich zmenu schválila vláda

Slovenská republika aktualizuje po štvrtýkrát národné ciele v rámci Protokolu o vode a zdraví, ktorý je k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier z roku 1992. Národné ciele v stredu schválila na svojom rokovaní vláda. Slovensko ratifikovalo Protokol v roku 2001, pričom jeho plnenie nadobudlo platnosť 4. augusta 2005.

Podľa informácií Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktoré sú hlavnými gestormi Protokolu na Slovensku, zmena cieľov prichádza po skončení termínov predchádzajúcich cieľov a odráža súčasné výzvy a potreby v oblasti zdravotne bezpečnej pitnej vody, sanitácie a hygieny. Na tvorbe nových cieľov spolupracovali Úrad verejného zdravotníctva SR a rezort životného prostredia.

Cieľom Protokolu je podporovať na všetkých relevantných úrovniach, na vnútroštátnej úrovni, ako aj v cezhraničných a medzinárodných súvislostiach ochranu ľudského zdravia a blahobytu, a to individuálne, ale aj kolektívne, v rámci trvalo udržateľného rozvoja, prostredníctvom zlepšenia manažmentu v oblasti vôd, vrátane ochrany vodných ekosystémov a prostredníctvom prevencie, kontroly a zníženia ochorení, ktorých faktorom prenosu je voda. Hoci plnenie nových cieľov predpokladá pozitívny vplyv na životné prostredie, má aj negatívny dopad na verejný rozpočet.

V aktualizovanom štvrtom Protokole o vode a zdraví je špecifikovaných 10 národných cieľov. Medzi národné ciele je zahrnuté aj zlepšenie situácie v oblasti odkanalizovania s termínom splnenia do roku 2027. Posilnenie ochrany vodných zdrojov s termínom do roku 2030, ako aj problematika environmentálnych záťaží ohrozujúcich zdroje vody s termínom splnenia do roku 2029 a ďalšie. Ako uviedlo MŽP SR, financovanie plnenia jednotlivých národných cieľov je zabezpečené v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 a Environmentálneho fondu.

„Konkrétna špecifikácia sa nedá vykonať z dôvodu, že nie je možné kvantifikovať koľko žiadateľov sa bude uchádzať o nenávratné finančné prostriedky z Programu Slovensko 2021 – 2027, resp. o dotáciu z Environmentálneho fondu a splní podmienky. Všetky negatívne vplyvy vyplývajúce z materiálu budú rozpočtovo zabezpečené v rámci schválených limitov rozpočtu dotknutých subjektov verejnej správy na príslušný rozpočtový rok a tri nasledujúce rozpočtové roky, bez dodatočných požiadaviek na rozpočet verejnej správy,“ konštatovalo sa v materiáli.