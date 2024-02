Slovenskí poľnohospodári podporujú protesty európskych farmárov, pripravujú sa tiež (video)

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), ktorá je členom európskej organizácie COPA-COGECA (najsilnejšieho združenia európskych farmárov, pozn.red.) citlivo sleduje protesty európskych farmárov v západnej Európe, hlavne v Bruseli. Ústupky, ktoré zatiaľ zo strany Bruselu nastali, sú podľa nich neuspokojivé.

„Chceme vyjadriť presvedčenie, že slovenskí poľnohospodári sú pripravení urobiť protesty. Najprv sa však skoordinujeme s našimi európskymi partnermi vrámci skupiny V4, nakoľko v krátkej dobe máme stretnutie vo Varšave,“ uviedol Emil Macho, predseda SPPK.

Pohár trpezlivosti pretiekol

Ako predseda uviedol, európskym ako aj slovenským poľnohospodárom už pretiekol pohár trpezlivosti, nakoľko to, čo sa deje pomaly už v polovici krajín Európskej únie (EÚ), je len dôsledok toho, čo tu spôsobuje častokrát až zelený fanatizmus vrámci EÚ.

„Upriamujeme pozornosť, aby sme aj tú zelenú politiku robili s rozumom. Naše vstupy do výroby sa veľmi zvýšili a výstupy sú veľmi nízke. Rast cien spôsobil, že ak nedokážeme vyrobiť lacnejšie ako tretie krajiny, tak to všetko dovážame k nám. Častokrát až z druhej stany planéty. A pritom všetky zelené ambície sú kladené len nám, naším európskym poľnohospodárom. To je ten zásadný problém. Naše výrobky prestávajú byť konkurencieschopné a nedokážu sa umiestniť na vlastnom trhu a pritom tieto zelené povinnosti ostatné krajiny nemajú,“ doplnil Andrej Gajdoš, výkonný podpredseda SPPK.

Nezmyselné predpisy a byrokracia

Macho tiež vysvetlil, že EÚ sa stala pre poľnohospodárov krajinou obrovskej a nezmyselnej byrokracie a predpisov.

„Z poľnohospodárov v EÚ a na Slovensku sa stali nie ľudia, ktorí sú na pôde, ale ľudia v kancelárii. Je nemožné, aby poľnohospodár 15.mája odovzdával 18 tisíc riadkovú tabuľku a dokazoval každý štvorcový meter, či tam pracuje. My musíme nechávať pomaly 5 až 6 % úrodnej pôdy, kde nemôžme nič robiť. Malí európski farmári sa často nevedia zorientovať v byrokracii, ktorú EÚ priniesla. Roky presviedčame Brusel, že stropovanie priamych platieb a sledovanie osobných nákladov spôsobí len byrokraciu,“ informoval Macho.

Podľa SPPK ako dôsledok byrokracie z Bruselu a jej implementácie na Slovensku prejavila aj neschopnosť až kolaps Poľnohospodárskej platobnej agentúry.

Nevyplatené peniaze

„Na Slovensku malo byť poľnohospodárom vyplatených v období december až január 370 miliónov eur. Realita je však taká, že na účtoch majú len 160 miliónov eur. Upozorňujem, že veľký podnik to možno ešte nejako prežije, ale čo tí malí poľnohospodári,“ vysvetlil predseda SPPK.

Predseda komory navrhol aj riešenie, ktoré by slovenským farmárom pomohlo.

„Slovensko stojí pred druhou modifikáciou Strategického plánu. Chceme, aby ministerstvo pôdohospodárstva prijalo naše námietky, o ktorých sme tu hovorili ako ekoschémy, úhory, striedania plodín, sledovania pozemkov, zmenšenie byrokracie a zapracovali ich do modifikácie. Podobný názor však zdieľa aj agro minister a uvidíme do akej miery bude úspešný s druhou modifikáciou v Bruseli. Pokiaľ to Európska komisia neschváli, tak jednoducho ideme do toho. A medzi prvé miesta nášho protestu bude patriť Zastúpenie európskej komisie na Slovensku,“ dodal na záver Emil Macho, predseda SPPK.