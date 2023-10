Situácia s medveďmi v okolí Žiaru nad Hronom je kritická, starostovia obcí žiadajú od novej vlády riešenie

Starostovia obcí Hronskožiarskeho okresu, ktoré sú najviac postihnuté častými návštevami medveďa hnedého, sa obrátili listom na novú vládu a parlament SR.

Žiadajú o prijatie opatrení

V liste im adresovanom ich žiadajú o prijatie zásadných opatrení pre záruku bezpečnosti obyvateľov ich obcí, za ktoré sa pokladá regulácia počtu medveďov na Slovensku. Pod výzvou sú podpísaní starostovia ôsmich obcí – Trnavá Hora, Pitelová, Ihráč, Hronská Dúbrava, Jastrabá, Kunešov, Slaská a Lutila.

„Cieľom výzvy je podnietiť vládu, aby sa „regulácia“ stala súčasťou pripravovaného Programového vyhlásenia vlády, čo by bolo jasným signálom, že nová vláda má skutočný záujem zabezpečiť bezpečný a spokojný život obyvateľov obcí a miest Slovenska,“ uviedol starosta obce Trnavá Hora Pavel Kravec.

Obce patria v okrese Žiar nad Hronom k obciam s najčastejším výskytom medveďa, čo potvrdzujú štatistiky Zásahového tímu pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR.

Ľudia sa necítia bezpečne

„Situácia je dnes taká kritická, že obyvatelia sa pri pohybe obcou, pri dochádzke detí do školy, na nákup do obchodov, ceste do zamestnania, obávajú o svoju bezpečnosť už aj cez deň, pretože sa s medveďom hnedým stretávajú v intraviláne našich obcí,“ píšu vo výzve starostovia s tým, že podľa nich je čas pristúpiť k adresnej regulácii problémových medveďov žijúcich v kritických a pre ľudí nebezpečných oblastiach.

Ako ďalej uvádzajú, nie sú za odstrel medveďov žijúcich hlboko v lesoch, „ale stotožňujeme sa s názorom odborníkov, ktorí upozorňujú, že je potrebné, aby sa ich lov realizoval na rozhraní ľudských sídel a jadra biotopu, lebo aj medveď má svoju inteligenciu a svoje prirodzené správanie, v ktorom rozlišuje zdroje nebezpečenstva a pre medveďa by sa ním mal stať aj človek,“ dodávajú starostovia postihnutých obcí.