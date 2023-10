Žena sa snažila metlou odohnať medveďa. Najprv zožral žiadosť o dotáciu, potom jablká

Žena zažila v stredu večer na svojej chalupe vo Vlkolínci krušné chvíle. Plánovala odísť do Bratislavy, ale plány jej prekazil medveď. Sadol si na priedomie, kde strávil takmer celú noc. Informovala o tom TV Joj na svojom portáli noviny.sk.

​„Všetko sa to začalo tým, že som potrebovala večer do Bratislavy, nosíte do auta, chodíte hore-dole, je tma, lebo je 9 hodín večer. Zistíte, že notebook ostal v dome, a tam pekná hnedá potvora, keď sa dá na zadné a žerie ovčí syr z bedničky,“ opísala svoj príbeh pani Andrea.

Keď si s ním nevedela dať rady, zobrala metlu do ruky a pokúšala sa ho odohnať. ​„Nič iné nebolo po ruke, začala som sa oháňať. Absolútne nereagoval, s metlou som potiahla prepravky s potravinami. Najprv mi rozobral žiadosť na ministerstvo o dotáciu,“ pokračuje v rozprávaní.