Šéf Pôdohospodárskej platobnej agentúry Kiss končí vo svojej funkcii, vraj prenasledujú jeho deti

Generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jozef Kiss končí vo svojej funkcii. Na brífingu to uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).

„Ponúkol som mu možnosť pokračovať vo funkcii, ale informoval ma o jeho osobnom rozhodnutí, že chce ukončiť pracovný pomer,“ povedal minister. Rozhodnutie šéfa PPA ho podľa neho mrzí, ale jeho rozhodnutie rešpektuje a chápe.

Prerozdelenie dotácií aj digitalizácia

Minister pôdohospodárstva vyzdvihol to, že PPA pod vedením jeho terajšieho generálneho riaditeľa získala naspäť trvalú akreditáciu. „Je to veľmi podstatné na to, aby sme vedeli efektívne fungovať z hľadiska prerozdelenia dotácií a pre samotné fungovanie agentúry,“ povedal Takáč. Procesy, ktoré sú v PPA naštartované, musia podľa ministra pokračovať.

„Je potrebné, aby PPA prešla úplnou digitalizáciou a aby sme odbúrali akékoľvek pochybnosti z hľadiska funkčnosti a nastavenia procesov,“ dodal šéf rezortu.

Odchod z funkcie

Odchádzajúci šéf PPA poukázal na to, že agentúre sa podarilo obhájiť pred Európskou komisiou všetky auditné konania. „Dospeli sme k tomu, že hroziaca 25-percentná korekcia, ktorá predstavovala až 46 miliónov eur pre štátny rozpočet, bude vo výške len 14,7,“ povedal.

Týmto znížením korekcie sa podľa neho pre štátny rozpočet ušetrilo 19 miliónov eur. Najväčšia škoda z tejto sumy sa podľa neho spôsobila v rokoch 2020 a 2021, keď PPA vyplácala platby neoprávneným žiadateľom a dokonca sa platby vyplácali po odobratí trvalej akreditácie.

Šéf PPA sa vyjadril aj k jeho odchodu z funkcie. „Situácia okolo mojej mojej osoby dospela až k tomu, že sú prenasledované moje deti určitou skupinou ľudí, ktoré na tom majú nejaké pohnútky, je to pre mňa červená čiara, cez ktorú nepôjdem,“ povedal. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč chce hľadať nového šéfa PPA pravdepodobne cez výberové konanie.