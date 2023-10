PPA už vydala všetky rozhodnutia o poskytnutí podpory, pestovateľom pšenice čoskoro prídu na účty milióny eur

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) už vydala všetky rozhodnutia o poskytnutí mimoriadnej podpory pestovateľom pšenice. Ide o vládou schválenú podporu na kompenzáciu straty poľnohospodárom v dôsledku zvýšeného dovozu obilnín z Ukrajiny.

Prvýkrát v histórii ide o podporu, o ktorú nemuseli poľnohospodári žiadať, ale agentúra ju vyplatí na základe informácií, ktoré už má k dispozícii.

Peniaze už v novembri

„Som rád, že sme opäť dokázali v rekordne krátkom čase spracovať podklady pre vyplatenie podpory bez povinnosti poľnohospodárov podať si novú žiadosť a splniť tak verejný prísľub, ktorý sme dali poľnohospodárom. Predpokladám, že rovnako rýchlo dostanú peniaze aj na svoje účty, a to už v novembri,“ uviedol generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss.

Upozorňuje na to, že je potrebné, aby si príjemcovia mimoriadnej podpory sledovali elektronické schránky, resp. preberali zásielky na pošte.

Podpora dosiahne celkovo 15,7 milióna eur, z toho tretinu Slovensku poskytla Európska komisia. Podpora sa poľnohospodárovi poskytuje na hektár poľnohospodárskej plochy, na ktorej vlani pestoval pšenicu v navýšenej sume 39,45 eura a v stanovenej lehote podal na PPA žiadosť o priame podpory na plochu za rok 2023. PPA tak podporí 8 035 pestovateľov pšenice s výmerou 398,5 tisíca hektárov.

Liberalizácia dovozu ukrajinských produktov

Vzhľadom na liberalizáciu dovozov určitých produktov z Ukrajiny do Európskej únie sa od júna 2022 do júna 2023 zvýšili dovozy obilnín z Ukrajiny do Bulharska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska.

Mnohé tieto produkty dovezené z Ukrajiny vytvárali konkurenčný tlak na producentov tých istých produktov v dotknutých členských štátoch.

„Trhy v týchto členských štátoch boli už v danom čase týmito produktami nasýtené a tieto produkty s pôvodom na Ukrajine boli bez navýšenia ich cien o hodnotu cla odpusteného predmetnou liberalizáciou dovozov z Ukrajiny v danom čase oveľa lacnejšie, než tie isté produkty vyprodukované ich lokálnymi producentmi v príslušných dotknutých členských štátoch,“ upozorňuje rezort pôdohospodárstva.