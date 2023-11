Prokurátor sa v kauze Dobytkár dostáva na tenký ľad. Chýbajú mu zdroje úplatkov

Kauza Dobytkár sa prokurátorovi špeciálnej prokuratúry Rastislavovi Hruškovi začína rúcať priamo pred súdom. Po tom, čo svoju väzobnú výpoveď poprel svedok Ján Gajan a úplatky odmietol aj podnikateľ Jozef Jankulák, čelí obžaloba finančno-ekonomickým nezrovnalostiam.

Obžalovaní totiž na poslednom hlavnom pojednávaní analyticky dokazovali absenciu zdrojov úplatkov. Tvrdili, že zosnulý sprostredkovateľ Ľubomír Kropil v čase prijímania odmien za vybavené agrodotácie nevyberal zo svojich účtov takú hotovosť, ktorú by mohol ďalej posúvať.

Prokurátor Hruška na argumenty obhajcov a obžalovaných nereagoval. Nevyjadril sa ani na zaslané otázky. Odborník na trestné právo upozorňuje, že sa tým prokurátor dostáva na tenký ľad. Hrozí mu, že nemusí uniesť dôkazné bremeno.

Finančné nezrovnalosti

Obžalovaní v kauze Dobytkár konfrontovali obžalobu s finančno-ekonomickým znaleckým posudkom.

Iveta Lenčéšová, obhajkyňa obžalovaného bývalého výkonného riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Ľubomíra Partiku pre portál SITA NášVidiek uviedla, že súdu predložený posudok neuvádza žiaden obchodný a právny vzťah, ani žiadne bezhotovostné prevody medzi firmami zosnulého sprostredkovateľa Ľubomíra Kropila a Ľubomírom Partikom alebo spoločnosťou Casapa Group.

„Znalecký posudok ani raz neuvádza, a to ani pri jednom skutku, že by vybrané finančné prostriedky v hotovosti z K Plus alebo iných spoločností dal Ľubomír Kropil môjmu mandantovi alebo spoločnosti Casapa Group,“ skonštatovala Lenčéšová.