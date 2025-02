SaS: Hlina poukázal na Tarabovu minulosť s pozemkami, žiada audit - VIDEO

Poslanec Národnej rady (NR) SR zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) Alojz Hlina na tlačovom brífingu pred Ministerstvom životného prostredia (MŽP) SR vyzval kompetentných, aby vykonali pasportizáciu a audit majetku, ktorí spravujú Lesy SR a Slovenský pozemkový fond.

A to hlavne so zameraním na pôdu neznámych vlastníkov, v dôsledku hackerského útoku na kataster. „Apelujem, urobte audit a kontrolu pôdy, ktorú spravujete. Ak nie, vysvetlite spoločnosti, prečo to nechcete urobiť,“ dodal Hlina.

Podozrivé prevody pozemkov

Hlina tiež upozornil na prepojenie podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu s kauzou podozrivých prevodov pozemkov, ktoré boli v minulosti nadobúdané cez falošné osvedčenia o dedičstve. Hlina kritizoval, že minister Taraba bol spájaný s podvodmi na pozemkoch v lukratívnych oblastiach, ako je bratislavský Ružinov, alebo pozemky pri Malom Dunaji.

„Aj keď je táto vec už premlčaná, minister envirorezrtu je minimálne dlžný vysvetliť verejnosti, ako prišla jeho firma k takýmto pozemkom, ktoré boli neznámych vlastníkov a zrazu sa poosvedčovali. Neviem sa zmieriť s tým, že minister má takéto pozadie,“ vysvetlil Hlina.

Dodal, že preto v tejto súvislosti znova vyzýva kompetentných, aby SPF a Lesy SR urobili pasportizáciu, resp. audit svojho majetku, ktorí spravujú. „A to hlavne so zameraním na pôdu neznámych vlastníkov. Zatiaľ to nikto neurobil,“ uzavrel Hlina.

Taraba: Hlina je stratený v téme aj čase

„Dnešné táraniny poslanca parlamentu Alojza Hlinu iba dokazujú, že je stratený nielen v téme, ale aj v čase. Je známe, že Tomáš Taraba nikdy nebol konateľom v žiadnej z daných spoločností a nemá vedomosť o žiadnych nekalých praktikách. Navyše, prípad, ktorý mal slúžiť iba na politickú diskreditáciu, bol opakovane vyšetrovaný políciou, a to aj v čase tzv. čurillovcov,“ uviedlo MŽP SR v reakcii na vystúpenie poslanca Hlinu pre agentúru SITA.

Envirorezort dodal, že žiaden trestný čin nebol nikde nájdený a Hlina, ktorý v minulosti vyčítal aj Tomášovi Druckerovi, že sa „v hoteli Albrecht napcháva langustami s oligarchami,“ ale potom neskôr s ním založil jeden politický subjekt, len dokazuje, že svojím bludom, ktoré chrlí na každého, kto ho v politike presahuje, neverí už ani on sám.

„Téma, ktorú sa Hlina snaží takto zúfalo živiť, je roky stará, dávno obohratá a nepodarená pesnička, o ktorej už opozičné médiá a mimovládky platené zo zahraničia pred rokmi informovali a ktorej jediným cieľom mala byť len politická diskreditácia,“ reagoval envirorezort.