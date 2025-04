Protimonopolný úrad schválil akvizíciu firmy pôsobiacej na Slovensku, investor sa však stiahol

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) schválil 31. marca 2025 zámer koncentrácie, ktorý spočíval v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľa Constantinsborg A/S nad spoločnosťou FIRSTFARMS A/S, pričom obe spoločnosti majú sídlo v Dánsku.

Constantinsborg A/S patrí do investičnej Skupiny Heartland, ktorá pôsobí v rôznych oblastiach, vrátane poľnohospodárskej produkcie. Táto činnosť je však realizovaná výhradne mimo územia Slovenskej republiky. Spoločnosť FIRSTFARMS A/S naopak aktívne pôsobí na Slovensku, kde sa venuje poľnohospodárskej produkcii – konkrétne výrobe plodín, mlieka, ošípaných, ako aj zveľaďovaniu pôdneho portfólia.

PMÚ uviedol, že koncentrácia má z hľadiska aktivít svojich účastníkov konglomerátny charakter a nevzbudzuje obavy z narušenia hospodárskej súťaže. Napriek vydaniu súhlasného rozhodnutia sa podnikateľ Constantinsborg A/S následne rozhodol od plánovanej akvizície upustiť. PMÚ v tejto súvislosti konštatuje, že k podobným situáciám dochádza a právoplatnosť vydaného rozhodnutia tým nie je dotknutá.

Rozhodnutie PMÚ nadobudlo právoplatnosť 15. apríla 2025.