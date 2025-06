Na Domaši hrozí podľa ministra Migaľa ekologická katastrofa, žiada okamžitý zásah - VIDEO

Nezodpovedné rozhodnutia a nereagovanie na meniacu sa situáciu ohrozujú letnú sezónu, cestovný ruch a ekosystém vo vodnej nádrži Veľká Domaša. Upozornil na to minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ na tlačovej besede za účasti starostov okolitých obcí a vedenia Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP).

Minister označil za problém manipulačný poriadok, ktorý podľa neho nespĺňa aktuálne podmienky v regióne, predovšetkým z hľadiska toho, že priemyselný podnik Bukóza Holding vo Vranove nad Topľou, ktorý bol významným odberateľom vody, ukončil svoju prevádzku.

Situácia sa stáva kritickou

„Vo vodnej nádrži je aktuálne o šesť metrov nižšia hladina vody, ako by mohla byť. Ohrozená nie je len turistická sezóna, ale hrozí aj ekologická katastrofa,“ upozornil Migaľ.

Podľa starostu obce Kvakovce Radovana Kapraľa sa situácia stáva kritickou. „Ak sa urgentne nezmení manipulácia s vodou, z Domaše ostane len rieka. Voda sa aj naďalej vypúšťa, akoby podnik ešte fungoval. My pritom ľuďom denne vozíme vodu do domácností, lebo im vysychajú studne,“ povedal Kapraľ. Pripomenul, že starostovia na problém upozorňovali už počas zimy vzhľadom na slabú snehovú pokrývku a nízke prítoky.

Minister Migaľ adresne vyzval Miroslava Benka, vedúceho odboru životného prostredia Okresného úradu v Prešove, aby situáciu bezodkladne riešil a upravil manipulačný poriadok. „Ak dôjde k zmene, Slovenský vodohospodársky podnik je pripravený okamžite znížiť odtok a stabilizovať hladinu,“ vyhlásil minister.

Žiadna spätná väzba od Bukózy

Na túto výzvu reagoval pre agentúru SITA samotný Benko, ktorý označil vyjadrenia ministra za nepresné a zavádzajúce.

„Vidno, že pán minister Migaľ je nový minister a nie je znalý veci, pretože Benko ako osoba, vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie, neupravuje manipulačný poriadok. Ja na to jednoducho nemám kompetenciu. Nie je to v mojej moci, ani v legislatíve to nie je tak, že by okresný úrad mohol svojvoľne upravovať manipulačný poriadok,“ uviedol Benko.

Dodal, že okresný úrad manipulačný poriadok len schvaľuje, a to výlučne na základe žiadosti SVP „SVP pritom komunikoval aj so samotnou Bukózou, lenže, bohužiaľ, bez žiadnej spätnej väzby. Napriek tomu sme na 4. júna zvolali konanie, pretože vidíme, aký je stav. Zrážky neboli ani v zime, ani teraz, takže na základe aj mojej iniciatívy, aj toho, že už aj SVP zjavne videl, že je situácia vážna, sa konanie uskutoční túto stredu. Uvidíme, čo bude ďalej,“ dodal pre SITA Benko s tým, že pozvaní sú nielen starostovia, ale všetci účastníci konania.

Ide o technickú záležitosť

Podľa generálneho riaditeľ SVP Jozef Moravčík ide o technickú záležitosť. „Samozrejme, my ako správca vodných tokov a prevádzkovateľ tejto vodnej nádrže máme za cieľ, aby neutrpel škody žiadny z užívateľov vodnej nádrže. Sme pripravení poskytnúť technické riešenia a samozrejme návrhy,“ uviedol.

Zároveň potvrdil, že s Bukózou iniciovali rokovania a komunikujú aj s prešovským okresným úradom. Podnik podľa neho koná v súlade s platným manipulačným poriadkom z roku 2023 a pripustil možnosť jeho úpravy.

„Sme pripravení znížiť vypúšťaný objem vody, no potrebujeme na to príslušné rozhodnutie. Máme za to, keďže sme v období klimatickej zmeny a v období sucha, mali by sme sa možno orientovať na manipulačný poriadok, ktorý by odrážal túto aktuálnu situáciu a zaviedli by sme inštitút hydrologickej núdze v samotnom povodí vodnej nádrže,“ dodal Moravčík.

Minister Migaľ zároveň otvoril širšiu tému prehodnotenia zastaraných manipulačných poriadkov aj na ďalších slovenských vodných nádržiach. Za nelogické považuje, že environmentálne rozhodnutia spadajú pod ministerstvo vnútra, a nie pod rezort životného prostredia. V tejto veci deklaroval pripravenosť na rokovania s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom.