Problémového medveďa v Demänovskej Doline usmrtili, lákal ho zle zabezpečený odpad

Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) v stredu v skorých ranných hodinách usmrtil problémového medveďa hnedého pri obci Demänovská Dolina v území Správy Národného parku Nízke Tatry.

Ako informovala hovorkyňa ŠOP SR Kristína Bocková, nedostatočne zabezpečený komunálny odpad v tejto turisticky exponovanej oblasti spôsobil, že medveď nenávratne zmenil svoje správanie a ohrozoval miestnych obyvateľov a návštevníkov.

„Mladý trojročný samec s hmotnosťou 80 kilogramov si navykol na ľahko dostupnú potravu a blízkosť ľudí, nereagoval na plašenie svetelnými a zvukovými zariadeniami a jeho správanie bolo po monitorovaní vyhodnotené ako preukázateľné a reálne riziko ohrozenia zdravia a života ľudí žijúcich a pohybujúcich sa v predmetných lokalitách. Medveď bol odstránený z populácie eutanáziou za účasti veterinárneho lekára, pričom telo spolu s ďalšou dokumentáciou boli odovzdané miestnemu poľovnému združeniu,“ uviedla Bocková.

Doplnila, že umiestnenie problémového medveďa do odchovného zariadenia nebolo v tomto prípade možné, nakoľko to bol jedinec navyknutý na voľný život v prírode a nebola by možná jeho adaptácia na umelo vytvorené podmienky v zajatí.