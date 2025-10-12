Prežitie včiel a motýľov v Európe je čoraz viac ohrozené

Prežitie divých opeľovačov v Európe, najmä včiel a motýľov, je čoraz viac ohrozené. V sobotu to uviedla Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN). Organizácia v rámci dosiaľ najkomplexnejšieho hodnotenia ich stavu zaradila desiatky druhov týchto opeľovačov medzi ohrozené druhy.
Dramatický pokles populácie
Takmer všetky kvitnúce rastliny v Európe závisia od opeľovačov, pričom včely zohrávajú kľúčovú úlohu. Strata biotopov a klimatické zmeny však tlačia mnohé dôležité druhy na pokraj vyhynutia.
IUCN uviedla, že z 1 928 hodnotených druhov divých včiel je v Európe ohrozených najmenej 172, čo je výrazný nárast oproti 77 druhom v roku 2014.
„Populácie divých včiel dramaticky klesajú a nie je ich možné jednoducho nahradiť chovanými kolóniami,“ povedal Denis Michez z Univerzity v Mons, ktorý viedol výskum.
Ohrozené druhy motýľov
Okrem včiel sa počet ohrozených druhov motýľov v Európe za posledné desaťročie zvýšil o 76 percent. Viac ako 40 percent druhov motýľov, ktoré sú jedinečné pre tento kontinent, je ohrozených alebo im hrozí vyhynutie. Jeden druh, veľký biely motýľ z Madeiry, je už oficiálne vyhynutý.
Generálna riaditeľka IUCN Grethel Aguilarová zdôraznila, že opeľovače sú nielen krásne a kultúrne významné, ale sú aj nevyhnutné pre zdravie, potravinové systémy a ekonomiku, pretože zabezpečujú opelenie ovocia, zeleniny a semien.
Strata biotopov, spôsobená poľnohospodárstvom a lesníctvom, je hlavným ohrozením pre divé včely a motýle, keďže ničí kľúčové prostredia ako lúky bohaté na kvety. Používanie hnojív a pesticídov znižuje rozmanitosť kvetov a negatívne ovplyvňuje životaschopnosť opeľovačov.
Klimatické zmeny ovplyvňujú viac ako polovicu ohrozených druhov motýľov v Európe, pričom dlhšie suchá a intenzívne požiare môžu ich biotopy zničiť na mnoho rokov. Vplyv rastúcich teplôt na včely je rôzny – niektorým sa darí, ale iné trpia. IUCN vyzýva na zvýšenú ochranu a obnovu biotopov, aby sa zabránilo ďalšiemu úbytku týchto kľúčových druhov.