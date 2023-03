Pre nás je to vykopávanie otvorených dverí, hodnotí Smer-SD návrh zákona od Šudíka (video)

Opozičná strana Smer-SD nepodporí návrh na zrušenie klietkového chovu sliepok. Takúto legislatívnu zmenu predkladá na marcovú schôdzu poslanec Tomáš Šudík.

Podľa strany Smer-SD by na zákaz doplatili slovenskí spotrebitelia, keďže by priniesla totálnu likvidáciu slovenských chovateľov a následný rast cien. Ako zdôraznil podpredseda strany Richard Takáč, sú za ochranu zvierat a prírody, no na tieto témy je podľa neho nutné sa pozerať z viacerých strán.

Poslankyňa Európskeho parlamentu za stranu Smer-SD Katarína Roth Neveďalová doplnila, že uvedený návrh nereflektuje ani diskusiu v Európskom parlamente.

„Pre nás je to vykopávanie otvorených dverí, pretože samotní hydinári na Slovensku sa zaviazali, že budú postupne prechádzať z tohto klietkového chodu na podstieľkový a na voľný výbeh,“ zhodnotila. Podľa nej nie je správne, ak sa v parlamente pretláčajú zákony, ktoré nikomu nepomôžu a najviac na ne doplatia bežní ľudia.