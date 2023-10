Poľnohospodárom sa mimoriadne darilo, všetky jesenné plodiny prevýšili päťročný priemer

Poľnohospodárov leto nesklamalo, odhad úrody jesenných plodín v septembri ešte navýšili. Tretí spresnený odhad úrody k 15. septembru tohto roka potvrdil medziročne výrazný rast celkovej produkcie kukurice, zemiakov a repy.

Hektárové výnosy po minuloročných slabých hodnotách stúpli aj pri slnečnici, všetky jesenné plodiny prevýšili aj 5-ročný priemer. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Kukurici sa darilo

Celková produkcia druhej najpestovanejšej plodiny na Slovensku, kukurice na zrno, by mala podľa nového odhadu dosiahnuť takmer 1,07 milióna ton. Medziročne tak úroda stúpne o 56 % a to aj napriek výraznému, pätinovému, úbytku osiatej plochy. Poľnohospodári tak mierne zvýšili predikcie očakávanej úrody tejto komodity.

Očakávané výnosy na úrovni 7,6 tony kukurice z hektára sú približne o 3 tony vyššie ako v minulom roku a tiež mierne vyššie ako priemer úrod za predošlých päť rokov. Celková produkcia kukurice na zrno je síce v medziročnom porovnaní výrazne lepšia, ale zďaleka nebude dosahovať úroveň rekordných rokov 2018, 2020, či 2021, kedy sa na Slovensku vyprodukovalo viac ako 1,5 milióna ton kukurice na zrno za sezónu.

Medziročne vyšší objem úrody sa očakáva aj pri kukurici a jej miešankách na zeleno a siláž. Z výmery porovnateľnej s vlaňajškom predpokladajú producenti celkový výnos vo výške viac ako 1,8 milióna ton, čo je o vyše 16 % viac ako v minulom roku. Hektárový výnos 31,8 tony by mal presiahnuť minuloročné hodnoty o viac o 9,4 tony a súčasne o takmer 3 tony aj 5-ročný priemer.

Zemiaky odhad prekonali o štvrtinu

Mierne nahor poľnohospodári korigovali aj odhady celkovej úrody ostatných zemiakov. Ich tohtoročná produkcia v celkovom objeme 122-tisíc ton by mala byť približne o jednu štvrtinu väčšia než vlani.

Očakávaný priemerný výnos 27,8 tony z hektára by mal byť 26 % nad priemerom minulého roka a súčasne aj 19 % nad priemerom úrod posledných 5 rokov. Vysadená plocha medziročne klesla o 4,3 % na 4,4 tisíca hektárov.

O polovicu vyššie výnosy pri slnečnici

Úroda slnečnice by podľa tretieho odhadu mala byť o trochu nižšia než sa predpokladalo v auguste. Celkový objem produkcie mierne presahujúci 169-tisíc ton by však mal dosiahnuť približne úroveň minulého roka, a to aj napriek výraznému medziročnému poklesu osiatej plochy o takmer 18 %. Očakávané výnosy na úrovni 2,82 tony z hektára sú o takmer polovicu tony vyššie ako minulý rok a súčasne o takmer 8 % vyššie ako priemer posledných 5 rokov.