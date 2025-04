Ovocinári musia pre prízemné mrazy nocovať v sadoch, chránia kvitnúce stromy pred arktickým vzduchom

Slovenskí ovocinári už šiestu noc po sebe úspešne chránia kvitnúce ovocné stromy pred arktickým vzduchom, ktorý ohrozuje budúcu úrodu. Ako informovala Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), ovocinári počas uplynulých dní nasadili všetku dostupnú techniku vrátane protimrazovej závlahy a parafínových sviec, aby minimalizovali riziko poškodenia kvetov. „Zatiaľ sa to pestovateľom podarilo,“ uviedla SPPK.

Komora dodala, že aj uplynulá noc prinútila profesionálnych ovocinárov nocovať v kvitnúcich sadoch. Výstrahu na prízemný mráz vydal aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý predpovedal mrazivé teploty až do -4 stupňov Celzia vo výške dvoch metrov nad zemou a v závislosti od lokality.

Pracujú nepretržite

SPPK priblížila, že napríklad v sade v Dunajskej Lužnej pri Bratislave sa podarilo zvýšiť teplotu vzduchu pomocou 250 parafínových sviec na hektár, čím sa ochránili stromy čerešní a jabloní pred mrazom.

„Pracujeme nepretržite už niekoľko nocí po sebe. Nemáme na výber, ak chceme ochrániť profesionálne pestovateľské sady,“ uviedol predseda Ovocinárskej únie Slovenska (OÚS) Marián Varga s tým, že škody po doterajších mrazivých nociach nebudú vážne a výpadky budú len mierne.

Vypestovať kvalitnú produkciu nie je jednoduché

Ovocinári sa na jarné mrazy pripravujú už od januára a investície do protimrazovej ochrany sa pohybujú od päť do 10-tisíc eur na hektár a noc. Podľa predsedu OÚS je na boj proti s mrazmi najefektívnejšia práve protimrazová závlaha. Funkčné sú však aj parafínové sviece či pelety.

„Radi by sme upriamili pozornosť našich spotrebiteľov, keď si budú kupovať slovenské ovocie, že vypestovať kvalitnú produkciu nie je vôbec jednoduché. V sadoch pri Piešťanoch túto noc pracovalo viac ako 70 ľudí. Všetko je to o ľuďoch v sadoch a aj o vzdelávaní ovocinárov, aby vďaka novým poznatkom vedeli do pestovateľskej praxe aplikovať stále nové a účinnejšie postupy,“ povedal Varga. Dodal, že po prvej fáze mrazov sa očakáva oteplenie, no ovocinári zostávajú ostražití a pripravení na ďalšie chladné noci.