Opatrenia v súvislosti so slintačkou a krívačkou sú zmätočné, KDH vyzýva Takáča na priznanie zlyhania - VIDEO

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) opakovane upozorňuje, že opatrenia v súvislosti so slintačkou a krívačkou (SLAK) sú ukladané neskoro, sú neúčinné a ich výklad je zmätočný.

Slovensko stojí pred kolapsom poľnohospodárstva a rozsiahlymi hospodárskymi škodami, nehovoriac o tragédii chovateľov. Povedal poslanec KDH Marián Čaučík na štvrtkovom tlačovom brífingu.

Zlá komunikácia

Ako príklad zlej komunikácie poslanec uviedol príklad, že premiér Robert Fico potvrdil prenos nákazy do Plaveckého Štvrtku kontaktom zamestnancov farmy, zatiaľ čo minister pôdohospodárstva Richard Takáč tvrdí, že kontakt bol zo strany manažmentu z Maďarska. Podľa Čaučíka z toho tvrdenia vyplynuli len dva možné varianty.

„Buď boli prijaté opatrenia ako nás presviedčajú minister s premiérom a chovateľ v Plaveckom Štvrtku tieto opatrenia porušil a nemá právo na odškodnenie, alebo opatrenia na ochranu územia pred zavlečením nákazy jednoducho neboli prijaté včas, alebo boli nedostatočné a v tom prípade chovateľ nenesie žiadne riziko,“ povedal Čaučík.

Takáč a Fico epidémiu nezvládajú

Podľa KDH by mal minister a premiér priznať, že epidémiu nezvládajú a podcenili riziko, ktoré tu bolo a začali ho riešiť neskoro.

„Chceme poukázať, že KDH v posledných dňoch dôrazne vyzývalo hlavného veterinára k ráznemu konaniu a prijímajú účinných a efektívnych opatrení. Chýbala dostatočná ochrana územia a nebola ani dostatočná komunikácia s farmármi ako zabezpečiť chovy. Minister kryl neschopnosť hlavného veterinára, ktorý nezvládal manažment epidémie. Aj preto sme vyzvali premiéra k akcii,“ povedal Čaučík.

Pomalé odškodňovanie domácich chovov

Poslanec tiež upozornil na pomalé odškodňovanie domácich chovov a vyzval ministra Takáča, aby poskytol médiám všetky núdzové opatrenia vyhlásené hlavným veterinárom.

„Vyzývame ministra Takáča, aby poskytol médiám všetky núdzové mimoriadne opatrenia, ktoré vyhlásil hlavný veterinárny lekár v čase od 7. marca do 20. marca, keď ešte nákaza nebola na Slovensku a jasne preukázal, v ktorom opatrení zakázal pohyb osôb z fariem krajiny už napadnutej SLAK na farmy v SR. Nech minister verejne prizná zlyhanie nielen hlavného veterinára zodpovedného za opatrenia, ale aj seba, lebo ako minister ho do tejto funkcie vymenoval a kryl, čím na seba prevzal politickú zodpovednosť,“ uzavrel Čaučík s tým, že premiér Fico by mal vyvodiť zodpovednosť voči konkrétnym osobám za zlyhania, aby sa pre neschopnosť epidémia nestala pandémiou.