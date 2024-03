Nový Návštevný poriadok TANAP-u môžete pripomienkovať už len pár dní, výhrady majú psíčkari aj horolezci

Už len posledný týždeň má verejnosť možnosť ovplyvniť podobu Návštevného poriadku Tatranského národného parku. Ten síce vstúpil do platnosti vlani 15. decembra, čaká ho však ešte aktualizácia. Ľudia tak môžu svoje návrhy posielať správe národného parku do nedele 31. marca.

Podľa Ministerstva životného prostredia SR môže byť návštevný poriadok v prípade potreby upravovaný.

Správa TANAP-u tak ponúka v rámci prípravnej fázy jeho aktualizácie verejnosti možnosť poslať svoje návrhy a pripomienky na prípadné zmeny a úpravy znenia návštevného poriadku pre ich ďalšie prerokovanie.

Dokument obsahuje chyby

„V rámci prerokovania sa Správa TANAP-u bude pripomienkami a návrhmi verejnosti zaoberať a posúdi ich v súlade so záujmami ochrany prírody a krajiny na území Tatranského národného parku,“ napísali ochranári. Nie všetci sa totiž s novým návštevným poriadkom stotožnili.

Výhrady voči nemu majú psičkári, ktorí spisovali petíciu, ale aj horolezci. Námestník riaditeľa Správy TANAP-u Peter Spitzkopf pred časom pre agentúru SITA pripustil, že strategický dokument obsahuje aj určité chyby a čakajú ho ešte zmeny.

To, čo je v ňom dobré a čo zlé, bude ale podľa jeho slov možné najlepšie zhodnotiť po celej zimnej a následne letnej sezóne.

Tvoril sa šesť rokov

„Nemalo by zmysel meniť ho hneď, ako vstúpil do platnosti. Tvoril sa šesť rokov, v celom procese sa aj veľa vecí pomenilo, niektoré sú čiastočne neaktuálne. Ale aby sme naozaj vychytali ‚všetky muchy‘, mala by prejsť zima i celé leto, medzitým sa zbierajú pripomienky. Neradi by sme v ňom robili zmeny každý rok,“ vysvetlil.

Po zapracovaní relevantných návrhov a pripomienok Správa TANAP-u odošle návrh na zmenu návštevného poriadku odboru starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Prešove.

Ten bude môcť začať legislatívny proces s cieľom schválenia jeho aktualizácie. Verejnosť môže svoje návrhy a pripomienky adresovať mailom na sekretariat@tanap.sk.