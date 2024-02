Nevyplatenie priamych platieb skomplikovalo situáciu farmárom, minister Takáč ukázal riešenia

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer – SD), predstavil na pôde rezortu informácie o vyplácaní priamych platieb pre poľnohospodárov za rok 2023 a zároveň zverejnil harmonogram vyplácania platieb za rok 2024. Ako minister uviedol, nevyplatenie priamych platieb skomplikovalo situáciu farmárom.

Podľa šéfa rezortu to začalo neskorým nastavením legislatívy v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky od roku 2020 a následne všetkých s tým súvisiacich procesov. Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA) musí podľa ministra byť proklientská a komunikovať s poľnohospodármi a nesmie byť nástroj šikany.

Vina minulej vlády

„Chcem povedať, že za priame platby, ktoré sa nevyplácajú tak, ako v predchádzajúcich rokoch, je zodpovedná predchádzajúca vláda. Systém, nebol dobre nastavený. Robíme na príprave zákona o Registri užívacích vzťahov a robí sa príprava na digitalizáciu tohto procesu, aby v budúcich rokoch mimo roku 2024, mali užívatelia tento register plnohodnotný. Verím, že po kontrolách, ktoré sa predĺžili o dva mesiace sa začnú vyplácať priame platby,“ uviedol minister.

Marek Čepko, nový generálny riaditeľ PPA uviedol, že ohľadom kampane 2023 je ťažké ovplyvniť procesy, ktoré boli nastavené predchádzajúcim vedením.

„Chcem upozorniť, čo sa bude diať najbližšie dni k vyplácaniu kampane 2023. Čaká nás zásadný termín, a to je 19.2. a 29.2. kedy vyplácame pastevný chov, viazanú zeleninu a veľkú ekoschému. Zároveň by som chcel tiež upokojiť všetkých farmárov nakoľko PPA robí maximum preto, aby sme zadministrovali túto kampaň 2023 a aby sme čo najskôr dostali peniaze ku farmárom,“ dodal Čepko.

Treba odstrániť byrokraciu

Čepko zároveň uviedol, že vyplácanie dotácií je veľmi komplikovaná vec, na ktorú sme viazaní Európskou komisiou a musíme spĺňať všetky podmienky nato, aby finančné prostriedky prišli ku farmárom. Na záver tiež vyzval farmárov, aby venovali celú pozornosť príprave k podávaniu žiadostí, nakoľko chybovosť bola v minulosti dosť vysoká.

„Situácia v agrosektore je dramatická v zmysle priamych platieb. Je úplne prirodzené, že je z toho veľká nervozita. Poľnohospodári boli dlho manipulovaní do pozície, za ktorú oni nemôžu. Neskoro prijatá legislatíva zo strany Bruselu pred rokom na nové podmienky, národná legislatíva pripravená v auguste a následne farmári, čo sa stali vazalmi niečoho, čo nevedia ani sami ovplyvniť. Do budúcna je pre nás kľúčové, aby sme vedeli dopredu termíny a to, akým spôsobom budú vyplácané priame platby,“ uviedol Emil Macho, predseda SPPK.

Macho uviedol, že kľúčové do budúcna je odstránenie byrokracie. Preto požiadal ministra aj riaditeľa PPA, aby boli poľnohospodári súčasťou antibyrokratického tímu, ktorý bol po návrhu ministra vytvorený.

„Som rád, že zaznievajú slová, ako proklienstská, menej byrokratická. Tlačíme, aby boli čo najskôr z administrované žiadosti a aby v priebehu marca, apríla bolo gro peňazí, ktoré v sektore chýbajú, vyplatené,“ dodal na záver predseda SPPK.