Nebezpečná choroba hrozí aj Slovensku: Takáčovo ministerstvo prijíma krízové opatrenia - VIDEO

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč spolu s riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Martinom Chudým v piatok informovali o opatreniach po potvrdení slintačky a krívačky v Maďarsku, len 2,5 kilometra od slovenskej hranice.

Vážna hrozba pre poľnohospodárstvo

Táto vysoko infekčná choroba bola na Slovensku naposledy zaznamenaná v roku 1970 a predstavuje vážnu hrozbu pre poľnohospodárstvo. Minister Takáč zdôraznil, že všetky potrebné opatrenia a kontroly sú na Slovensku zintenzívnené, vrátane zákazu dovozu a dezinfekcie. „Chcem uistiť, že sú vykonávané všetky opatrenia a kontroly na zabránenie šírenia tejto choroby,“ uviedol minister.

Občanov zároveň vyzval, aby sa vyhli cestovaniu do Maďarska a nenakupovali tam mäso či seno, ktorým by mohli preniesť chorobu na Slovensko. Inkubačná doba slintačky a krívačky je približne 14 dní, a preto je dôležité dodržiavať opatrenia aspoň ďalší týždeň.

„Aj preto dávame dnes toto vyhlásenie, aby sa táto situácia nepodcenila a všetci si uvedomili závažnosť situácie. Pravidlá vydané Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou (RVPS) a ich dodržiavanie sú veľmi dôležité a nemôžeme to podceniť. Či už zo strany poľnohospodárov, alebo samotných občanov Slovenska. Nebavíme sa len hovädzom dobytku, dojniciach, bavíme sa o všetkom, kozách, ošípaných môže to zasiahnuť všetky chovy,“ zdôraznil Takáč.

Ako sa choroba prejavuje?

Slintačka a krívačka je akútne infekčné ochorenie spôsobené vírusom z rodu Aphthovirus. Choroba sa prejavuje vysokou horúčkou, tvorbou pľuzgierov a vredov v ústnej dutine a na končatinách zvierat. Tieto symptómy vedú k zníženej schopnosti prijímať potravu a pohybovať sa, čo môže mať za následok výrazné straty na produkcii mlieka a mäsa.

Do tejto chvíle nemáme podozrenie na slintačku a krívačku na území Slovenska. Riaditeľ ŠVPS Martin Chudý vysvetlil, že prvým základným preventívnym opatrením je tzv. „kľud“, teda zastavenie presúvania zvierat, aby sa choroba nemohla šíriť ďalej. V ôsmich obciach v okresoch Komárno a Dunajská Streda – Číčov, Kližská Nemá, Trávnik, Medveďov, Kľúčovec, Čiližská Radvaň, Baloň a Sap, boli zavedené prísne opatrenia, kde bol zakázaný akýkoľvek presun zvierat a materiálu.

„Tieto opatrenia budú platiť do 10. apríla. Pre celé okresy Dunajskej Stredy a Komárna platia opatrenia na kontrolu zdravotného stavu zvierat. Prebiehajú klinické prehliadky všetkých chovov v reštrikčnej zóne a zároveň v ďalších častiach dotknutých okresov vo viac ako 200 obciach. Pred zrušením opatrení 10. apríla budú musieť byť vykonané ešte krvné testy zvierat v určených ôsmych obciach,“ upozornil Chudý.

Odporúčania odborníka

Na celom území Slovenska sa odporúča riaditeľ ŠVPS SR minimalizovať zvody, výstavy a trhy zvierat. Spolu s agrorezortom tiež apeloval aj na farmárov, aby používali aktívne brody, dezinfekciu a zakázali vstup cudzích osôb na farmy. „Zviera treba držať v stajniach a zabrániť kontaktu s cudzími osobami a divou zverou. Na území Slovenska zatiaľ nebolo zaznamenané podozrenie na slintačku a krívačku, a preto je dôležité dodržiavať všetky preventívne opatrenia,“ dodal Chudý s tým, že na hraniciach prebiehajú kontroly aj naďalej. Taktiež požiadali políciu o kontroly aj vo vnútrozemí Slovenska, kde budú prebiehať náhodné kontroly na všetky vozidlá bez rozdielu, prevážajúce živé zvieratá a kontrolovať zdravotný stav a pôvod zvierat.

„Ak sa niečo podcení a tie následky na celý sektor môžu byť potom fatálne. Stále čakáme, lebo inkubačná doba stále beží. Verím, že koncom mesiaca sa situácia môže ukľudniť. Nevozteť žiadne zvieratá ani prvotné produkty z dvora na Slovensko, nechoďte tam ani autom. To všetko šíri nákazu. Je nutné brať to vážne a pristupovať k tomu zodpovedne,“ uzavrel Chudý s tým, že ak by nastal výskyt tejto choroby v nejakom chove automaticky by sa celý nakazil.