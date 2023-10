Národné lesnícke centrum vo Zvolene získalo medzinárodný grant, posunie vedu a inovácie na vysokú úroveň (video+foto)

Národné lesnícke centrum vo Zvolene uspelo len ako druhá slovenská inštitúcia v histórii v medzinárodnej grantovej schéme Horizon a podarilo sa mu získať 15 miliónov eur.

Obrovský prínos pre región

Ako informovala hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková, ďalších 15 miliónov eur dostane inštitúcia automaticky z výzvy ministerstva školstva. Vedu, výskum, inovácie a spoluprácu verejného a súkromného sektora tak posunie na špičkovú úroveň.

Priestor tu dostanú výskumníci nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia a inovácie, ktoré prinesú, sa dokážu priamo uplatniť v podnikateľskom sektore.

„Bude to obrovský prínos pre celý región, pretože projekt počíta aj so spoluprácou so školami, univerzitami a lokálnymi firmami. NLC a Banskobystrický kraj tak vďaka nemu získajú pevné miesto na mape tých najlepších vedecko-výskumných inštitúcií,“ povedal na piatkovom tlačovom brífingu predseda BBSK Ondrej Lunter.

Podľa neho vďaka výskumnej infraštruktúre budú mať študenti krajských stredných drevárskych škôl a Technickej univerzity vo Zvolene po ruke excelentné pracovisko a zariadenia pre prax na úrovni svetovej špičky.

Nové postupy a inovácie

NLC uspelo v konkurencii 116 projektov z celej Európy a spolupracovať bude s dvomi partnermi – slovenskou úspešnou spoločnosťou Výskumný ústav papiera a celulózy a svetovo uznávanou nemeckou výskumnou inštitúciou Fraunhofer Institute for Wood Research.

„S pomocou nemeckého partnera chceme naplno rozvinúť potenciál našich dvoch európsky významných technologických infraštruktúr, experimentálnej 3D CT skenovacej linky dreva a Inkubátora pre výskum špeciálnych povrchov papiera s papierenským strojom. Cieľom je priniesť nové aplikovateľné postupy a inovácie pre zhodnotenie dreva a celulózy s vyššou pridanou hodnotou,“ povedal generálny riaditeľ NLC Peter Balogh.

Súčasťou projektu je podľa jeho slov aj spracovanie a využitie odpadov vznikajúcich najmä pri výrobe papiera a energetickom využití dreva v novovybudovanej výskumno-poloprevádzkovej linke.

„Spracované odpady budú testované v Centrálnom lesníckom laboratóriu a laboratóriu Semenárskej kontroly NLC s perspektívou ich využitia vo forme hnojív a prímesí do hnojív v lesných škôlkach a agrolesníckych systémoch,“ doplnil Balogh.

Jediný svojho druhu v rámci Európy

„Unikátny papierenský stroj, ktorý sme v rámci projektu vybudovali, dokáže modelovať výrobu až trojvrstvových papierových obalových materiálov. Taktiež obsahuje online integrovaný glejaci lis na povrchovú úpravu, čo z neho robí unikátny prístroj, jediný svojho druhu v rámci Európy,“ popísal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Výskumného ústavu papiera a celulózy Štefan Boháček.

Z investícií v NLC môžu profitovať aj lokálne firmy – centrum excelentnosti je práve takým priestorom, kde je možné optimalizované výrobné postupy simulovať a na demonštračných linkách testovať v malosériovej výrobe.

Tým sa minimalizuje riziko pre podnikateľov, čo vo výsledku zvyšuje pridanú hodnotu, domáce spracovanie dreva a konkurencieschopnosť celého sektoru.