Špeciálny rizikový fond pre poľnohospodárov je o krok bližšie k svojmu vzniku, so zámerom sa oboznámila vláda

Poľnohospodári sa by sa konečne mohli dočkať toho, na čo už roky čakajú. Rezort pôdohospodárstva pre nich plánuje zriadiť rizikový fond ako trvalý systém na manažment rizík veľkého rozsahu v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Fond by mal byť priebežný

Pomocou tohto fondu by boli odškodňovaní podnikatelia v poľnohospodárstve. Činnosť rizikového fondu má upravovať osobitný zákon, ktorý by parlament mohol schváliť v budúcom roku. S tzv. cestovnou mapou pre vytvorenie rizikového fondu sa už oboznámila vláda Ľudovíta Ódora.

Rizikový fond pre poľnohospodárov by mal byť priebežný, vložené zdroje do fondu bude možné kumulovať a používať aj v ďalších rokoch. Spoločné zdroje sa budú vyplácať len členom fondu ako postihnutým subjektom.

Finančné zdroje fondu bude tvoriť príspevok z kapitoly rezortu pôdohospodárstva v sume 12 miliónov eur ročne a príspevky od členov fondu. „Rizikový fond by mal odškodňovať iba prispievateľov do fondu, nie všetkých postihnutých poľnohospodárov. Predpokladáme, že tento prístup bude motivačným prvkom pre členstvo vo fonde,“ uviedlo ministerstvo.

Zmena termínu po nástupe Ódora

Zámer vytvorenia samostatného rizikového fondu si podľa ministerstva vyžaduje legislatívnu zmenu v schéme štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, ako aj v schéme štátnej pomoci na nápravu škôd spôsobených chorobami zvierat a na úhradu niektorých nákladov na eradikáciu chorôb zvierat formou dotácie.

Návrh systému riadenia rizík v poľnohospodárstve malo ministerstvo pôdohospodárstva vypracovať ešte v decembri 2020.

Tento termín sa však predĺžil do konca roka 2022 a neskôr do konca júna tohto roka. Po nástupe úradníckej vlády Ľudovíta Ódora sa táto úloha zaradila medzi strednodobé priority programového vyhlásenia vlády s termínom plnenia do 30. septembra tohto roka.