Nadúvanie u psov: Kedy ide len o plný žalúdok a kedy o život?

Nadúvanie u psov nie je len bežná nepríjemnosť – v niektorých prípadoch ide o život ohrozujúci stav, ktorý si vyžaduje okamžitú pomoc veterinára.
Veterinár vyšetruje psa s nafúknutým bruchom – nadúvanie u psov môže signalizovať vážny zdravotný problém.
Nadúvanie u psov môže byť nebezpečné – veterinárne vyšetrenie rozhodne o závažnosti stavu.
Pes sa zrazu správa nepokojne, má napnuté bruško a odmieta jedlo, ktoré inak miluje. Na prvý pohľad to môže pôsobiť ako drobnosť – možno sa len prejedol. No za týmto nenápadným príznakom sa môže skrývať život ohrozujúci stav. Nadúvanie u psov totiž nie je len obyčajný diskomfort. V niektorých prípadoch ide o neodkladnú situáciu, pri ktorej rozhodujú minúty.

Tento problém sa netýka len veľkých plemien, ako si mnohí myslia. Nadúvanie môže postihnúť akéhokoľvek psa – od malého jazvečíka až po majestátneho bernardína. Kľúčom je rozpoznať príznaky včas, vedieť, ako reagovať, a nečakať, že sa stav upraví sám.

Keď bruško napovie viac než slová

Pes vám nepovie, že ho bolí brucho, no jeho telo áno. Nadúvanie u psov je často prvým signálom, že sa v tele deje niečo, čo si vyžaduje pozornosť. Môže ísť o obyčajné hromadenie plynov, no aj o stav, ktorý sa nazýva torzia žalúdka – jeden z najnebezpečnejších problémov, aké môžu psy postihnúť.

Torzia žalúdka (známa aj ako GDV – Gastric Dilatation and Volvulus) nastáva, keď sa žalúdok psa naplní plynom, otočí okolo svojej osi a zabráni tak úniku plynov a prietoku krvi. Tento stav postupuje rýchlo – v priebehu niekoľkých hodín môže viesť k zlyhaniu orgánov a smrti, ak sa nezasiahne včas.

Prečo dochádza k nadúvaniu?

Nadúvanie nie je choroba, ale signál, že niečo v organizme nefunguje správne. Môže mať množstvo príčin, od banálnych až po veľmi závažné. Medzi najčastejšie patria:

  • príliš rýchle jedenie alebo prejedanie sa,
  • prehĺtanie vzduchu počas jedenia alebo divokej hry,
  • potravinové alergie a intolerancie,
  • infekcie tráviaceho traktu,
  • prítomnosť parazitov,
  • zápalové procesy alebo nádory brušných orgánov.

Niektoré plemená, najmä veľké psy s hlbokým hrudníkom ako nemecká doga, weimarský stavač či bernardín, majú k nadúvaniu predispozíciu. Riziko sa zvyšuje aj vtedy, ak pes dostane jedlo hneď po intenzívnom pohybe.

Ako spoznáte, že ide o problém

Nie každý pes s nafúknutým bruškom má hneď torziu, no je dobré poznať varovné príznaky. Nadúvanie u psov sa najčastejšie prejavuje takto:

  • brucho psa je viditeľne zväčšené a napnuté,
  • pes je apatický, nechce jesť ani sa hrať,
  • dýchanie je zrýchlené alebo ťažké,
  • objavuje sa vracanie, prípadne snaha vracať bez úspechu,
  • pes chodí nervózne, nemôže si nájsť pohodlnú polohu,
  • pri dotyku brucha reaguje bolestivo.

Ak sa tieto príznaky objavia, nečakajte, že to prejde samo. Čas je v tomto prípade rozhodujúci – čím skôr sa dostanete k veterinárovi, tým väčšia je šanca na záchranu vášho psa.

Čo robiť, keď má váš pes nafúknuté brucho

Prvá pomoc pri nadúvaní spočíva predovšetkým v rýchlej reakcii a pokoji. Ak sa pes správa normálne, len má trochu zväčšené brucho, môžete ho chvíľu pozorovať. No ak sa objavia bolesť, vracanie či ťažké dýchanie, ihneď smerujte k veterinárovi.

Doma môžete urobiť nasledovné:

  • nedávajte psovi jesť ani piť niekoľko hodín,
  • zabezpečte ticho a pokoj, bez stresu a pohybu,
  • nepokúšajte sa masírovať bruško ani podávať lieky – bez vedomia veterinára môžete stav zhoršiť,
  • sledujte dýchanie, správanie a teplotu zvieraťa.

Veterinár spraví fyzikálne vyšetrenie, prípadne röntgen alebo ultrazvuk, aby určil príčinu. V prípade torzie žalúdka je nutná okamžitá operácia – bez nej by pes nemal šancu prežiť.

Kedy je nadúvanie u psov životu nebezpečné

Niekedy sa nadúvanie prejaví len ako dočasný diskomfort po väčšom jedle. No ak sa bruško psa zväčšuje rýchlo, pes lapá po dychu a márne sa pokúša vracať, ide o akútny stav. Pri torzii sa žalúdok doslova „uzavrie“ – plyny sa nemôžu uvoľniť, krvný obeh sa preruší a tlak v brušnej dutine začne pôsobiť na ostatné orgány.

Príznaky, že ide o vážnu situáciu:

  • pes sa snaží vracať, ale nič nevyvráti,
  • bruško je tvrdé ako bubon,
  • dýchanie je namáhavé, pes sa trasie,
  • ďasná sú bledé alebo modrasté,
  • pes je dezorientovaný alebo sa zrúti.

V takom prípade nejde o minúty, ale o sekundy. Zavolajte veterinára a okamžite psa dopravte na kliniku.

Ako predchádzať nadúvaniu

Najlepšou zbraňou proti tomuto stavu je prevencia. Niekoľko jednoduchých opatrení dokáže výrazne znížiť riziko:

  1. Kŕmte psa viackrát denne v menších dávkach namiesto jednej veľkej porcie.
  2. Zabráňte rýchlemu hltaniu potravy – pomôžu špeciálne „slow feed“ misky.
  3. Po jedle doprajte psovi pokoj – aspoň 30–60 minút bez behania a skákania.
  4. Nepodávajte jedlo hneď po intenzívnom pohybe.
  5. Dbajte na kvalitné krmivo, ktoré nezaťažuje tráviaci trakt.
  6. Pravidelne odčervujte a sledujte, či pes neprejavuje známky alergie.

Ak váš pes patrí medzi plemená s predispozíciou na torziu žalúdka, môžete s veterinárom zvážiť aj preventívny chirurgický zákrok – tzv. gastropexiu, ktorá znižuje riziko otočenia žalúdka.

Nadúvanie u psov môže byť teda neškodné, no aj smrteľne nebezpečné. Preto ak máte čo i len malé podozrenie, že niečo nie je v poriadku, nečakajte. Veterinárne vyšetrenie je vždy lepšia voľba, než riskovať život vášho štvornohého priateľa.

