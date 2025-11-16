Nadúvanie u psov: Kedy ide len o plný žalúdok a kedy o život?

Pes sa zrazu správa nepokojne, má napnuté bruško a odmieta jedlo, ktoré inak miluje. Na prvý pohľad to môže pôsobiť ako drobnosť – možno sa len prejedol. No za týmto nenápadným príznakom sa môže skrývať život ohrozujúci stav. Nadúvanie u psov totiž nie je len obyčajný diskomfort. V niektorých prípadoch ide o neodkladnú situáciu, pri ktorej rozhodujú minúty.
Tento problém sa netýka len veľkých plemien, ako si mnohí myslia. Nadúvanie môže postihnúť akéhokoľvek psa – od malého jazvečíka až po majestátneho bernardína. Kľúčom je rozpoznať príznaky včas, vedieť, ako reagovať, a nečakať, že sa stav upraví sám.
Keď bruško napovie viac než slová
Pes vám nepovie, že ho bolí brucho, no jeho telo áno. Nadúvanie u psov je často prvým signálom, že sa v tele deje niečo, čo si vyžaduje pozornosť. Môže ísť o obyčajné hromadenie plynov, no aj o stav, ktorý sa nazýva torzia žalúdka – jeden z najnebezpečnejších problémov, aké môžu psy postihnúť.
Torzia žalúdka (známa aj ako GDV – Gastric Dilatation and Volvulus) nastáva, keď sa žalúdok psa naplní plynom, otočí okolo svojej osi a zabráni tak úniku plynov a prietoku krvi. Tento stav postupuje rýchlo – v priebehu niekoľkých hodín môže viesť k zlyhaniu orgánov a smrti, ak sa nezasiahne včas.
Prečo dochádza k nadúvaniu?
Nadúvanie nie je choroba, ale signál, že niečo v organizme nefunguje správne. Môže mať množstvo príčin, od banálnych až po veľmi závažné. Medzi najčastejšie patria:
- príliš rýchle jedenie alebo prejedanie sa,
- prehĺtanie vzduchu počas jedenia alebo divokej hry,
- potravinové alergie a intolerancie,
- infekcie tráviaceho traktu,
- prítomnosť parazitov,
- zápalové procesy alebo nádory brušných orgánov.
Niektoré plemená, najmä veľké psy s hlbokým hrudníkom ako nemecká doga, weimarský stavač či bernardín, majú k nadúvaniu predispozíciu. Riziko sa zvyšuje aj vtedy, ak pes dostane jedlo hneď po intenzívnom pohybe.
Ako spoznáte, že ide o problém
Nie každý pes s nafúknutým bruškom má hneď torziu, no je dobré poznať varovné príznaky. Nadúvanie u psov sa najčastejšie prejavuje takto:
- brucho psa je viditeľne zväčšené a napnuté,
- pes je apatický, nechce jesť ani sa hrať,
- dýchanie je zrýchlené alebo ťažké,
- objavuje sa vracanie, prípadne snaha vracať bez úspechu,
- pes chodí nervózne, nemôže si nájsť pohodlnú polohu,
- pri dotyku brucha reaguje bolestivo.
Ak sa tieto príznaky objavia, nečakajte, že to prejde samo. Čas je v tomto prípade rozhodujúci – čím skôr sa dostanete k veterinárovi, tým väčšia je šanca na záchranu vášho psa.
Čo robiť, keď má váš pes nafúknuté brucho
Prvá pomoc pri nadúvaní spočíva predovšetkým v rýchlej reakcii a pokoji. Ak sa pes správa normálne, len má trochu zväčšené brucho, môžete ho chvíľu pozorovať. No ak sa objavia bolesť, vracanie či ťažké dýchanie, ihneď smerujte k veterinárovi.
Doma môžete urobiť nasledovné:
- nedávajte psovi jesť ani piť niekoľko hodín,
- zabezpečte ticho a pokoj, bez stresu a pohybu,
- nepokúšajte sa masírovať bruško ani podávať lieky – bez vedomia veterinára môžete stav zhoršiť,
- sledujte dýchanie, správanie a teplotu zvieraťa.
Veterinár spraví fyzikálne vyšetrenie, prípadne röntgen alebo ultrazvuk, aby určil príčinu. V prípade torzie žalúdka je nutná okamžitá operácia – bez nej by pes nemal šancu prežiť.
Kedy je nadúvanie u psov životu nebezpečné
Niekedy sa nadúvanie prejaví len ako dočasný diskomfort po väčšom jedle. No ak sa bruško psa zväčšuje rýchlo, pes lapá po dychu a márne sa pokúša vracať, ide o akútny stav. Pri torzii sa žalúdok doslova „uzavrie“ – plyny sa nemôžu uvoľniť, krvný obeh sa preruší a tlak v brušnej dutine začne pôsobiť na ostatné orgány.
Príznaky, že ide o vážnu situáciu:
- pes sa snaží vracať, ale nič nevyvráti,
- bruško je tvrdé ako bubon,
- dýchanie je namáhavé, pes sa trasie,
- ďasná sú bledé alebo modrasté,
- pes je dezorientovaný alebo sa zrúti.
V takom prípade nejde o minúty, ale o sekundy. Zavolajte veterinára a okamžite psa dopravte na kliniku.
Ako predchádzať nadúvaniu
Najlepšou zbraňou proti tomuto stavu je prevencia. Niekoľko jednoduchých opatrení dokáže výrazne znížiť riziko:
- Kŕmte psa viackrát denne v menších dávkach namiesto jednej veľkej porcie.
- Zabráňte rýchlemu hltaniu potravy – pomôžu špeciálne „slow feed“ misky.
- Po jedle doprajte psovi pokoj – aspoň 30–60 minút bez behania a skákania.
- Nepodávajte jedlo hneď po intenzívnom pohybe.
- Dbajte na kvalitné krmivo, ktoré nezaťažuje tráviaci trakt.
- Pravidelne odčervujte a sledujte, či pes neprejavuje známky alergie.
Ak váš pes patrí medzi plemená s predispozíciou na torziu žalúdka, môžete s veterinárom zvážiť aj preventívny chirurgický zákrok – tzv. gastropexiu, ktorá znižuje riziko otočenia žalúdka.
Nadúvanie u psov môže byť teda neškodné, no aj smrteľne nebezpečné. Preto ak máte čo i len malé podozrenie, že niečo nie je v poriadku, nečakajte. Veterinárne vyšetrenie je vždy lepšia voľba, než riskovať život vášho štvornohého priateľa.