Na známom turistickom chodníku útočila medvedica, bola s tromi mláďatami

Na známom turistickom chodníku, ktorý vedie až na Chatu pod Chlebom, zaútočila medvedica na súrodencov. Obaja boli na bicykloch a muža uhryzla do nohy. Informuje o tom TV Joj na webe noviny.sk s tým, že so zraneniami a škrabancami bol prevezený do martinskej nemocnice.

Chata pod Chlebom je najvyššie položená turistická horská chata v Malej Fatre s celoročnou prevádzkou. Ako pre spomínaný web povedala sestra napadnutého muža, medvedica mala pri seba aj tri mláďatá. Incident sa stal v časti Zajacová pod Chlebom a na miesto boli vyslaní hasiči, záchranári aj policajti.