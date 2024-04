Na východe Slovenska útočil medveď. Tristokilového býka blízko domov strhol ako nič a ťahal ho po lúke

V intraviláne obci Pichne v Prešovskom kraji útočil medveď len kúsok od rodinných domov. Ako informovala TV Joj vo svojej reportáži zverejnenej na stránke Noviny.sk, šelma strhla približne tristokilového býka a ťahala ho po lúke.

Keď našli jeho pozostatky, manželia sa domnievali, že to bol práve medveď. Ich predpoklad potvrdil aj zásahový tím, ktorý zvažuje ďalší postup. „Ohodnotili sme situáciu, áno, potvrdilo sa, že kus bol strhnutý medveďom,“ povedal Jozef Zima zo Zásahového tímu sever pre medveďa hnedého.

„Bolo to v blízkosti obydlí, farma je pri obydliach majiteľov, je to v intraviláne obce, je to chúlostivá záležitosť,“ dodal Zima. Na mieste boli zatiaľ nainštalované fotopasce, vďaka ktorým budú lokalitu monitorovať. Podľa toho aj zásahový tím zvolí ďalší postup.

Manželia chovajú býkov už vyše 22 rokov a doteraz nemali problém s medveďmi. Teraz utrpeli škodu v hodnote približne 800 eur a 150 eur zaplatia za kafilériu.

Obavy však majú nielen o hovädzí dobytok, ale aj o ľudí v dedine, ktorí tadiaľto bežne chodia. „Všetko je chránené, len človek a ľudská práca nie je chránená,“ povedala na záver chovateľka.