Na sídlisku vo Zvolene videli medveďa, jeho stopy mali byť aj na ihrisku základnej školy (video)

Na sídlisku Zlatý Potok vo Zvolene videli medveďa. Video z 15. apríla, ktoré má už viac ako 200 zdieľaní a desiatky komentárov, bolo zverejnené na sociálnej sieti Facebook.

„Ale toto asi sranda nie je, tu to nie je v lese, ale pri panelákoch,“ píše pani zhrozene v komentári a pokladá si otázku, či sa to nijako nerieši, či sa čaká, kým sa niekomu niečo stane. „V sobotu sme tade išli zo záhradky o 21:00, tak sme ho stretli na nejakých 20 metrov od nás, ale našťastie sa otočil a vošiel do kríkov,“ pridáva sa do debaty ďalší pán.

V komentároch sú aj ďalšie fotky a videá. „Po ihrisku 6. základnej školy pobehoval,“ zapojila sa do debaty pani s tým, že fotku jeho stôp urobila dcéra v stredu cestou zo školy. Svoj „zážitok“ pridala aj ďalšia, že ho videli na parkovisku na konečnej autobusov.

Agentúra SITA oslovila s otázkami mesto Zvolen aj Zásahový tím pre medveďa hnedého a správu budeme aktualizovať.