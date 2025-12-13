Na Senianskych rybníkoch niekto strieľal na žeriavy popolavé, ťažko zraneného jedinca museli utratiť

Na náučnom chodníku Vtáčím rajom v chránenom vtáčom území Senianske rybníky na východe Slovenska v sobotu ráno našli postreleného žeriava popolavého, zákonom chránený a nepoľovný druh. Vtáka objavili návštevníci lokality, ktorí sem prišli za pozorovaním vtáctva. Namiesto toho boli podľa Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko svedkami streľby z rybničnej sústavy mierenej na preletujúce žeriavy popolavé a jedného ťažko zraneného jedinca našli spadnutého v kroví.
Odborní pracovníci ho ešte živého transportovali na veterinárnu kliniku, kde RTG vyšetrenie jednoznačne preukázalo prítomnosť brokov. Vzhľadom na rozsah poranení, ktoré boli nezlučiteľné so životom, musel byť žeriav veterinárom utratený. Na miesto bola privolaná polícia a prípad si prevzal vyšetrovateľ.
„Udalosť, ku ktorej došlo na Sennom, nemožno považovať za omyl ani ojedinelý incident. Ide o závažný prípad usmrtenia chráneného druhu v jednej z najcennejších prírodných lokalít Slovenska, ktorý poukazuje na dlhodobé zlyhávanie kontroly, dodržiavania pravidiel a vymáhania zákona, ako aj dodržiavania základných pravidiel poľovníckej etiky pri love zveri na tejto konkrétnej lokalite,“ uviedla k incidentu Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko.
„Budeme apelovať na príslušné štátne orgány, aby bezodkladne prijali účinné opatrenia. Dlhodobé vyrušovanie chránených druhov poľovačkami na zimovisku v najvýznamnejšej lokalite pre výskyt migrujúceho vtáctva na Slovensku dospelo do kritického bodu – tento prípad je jeho tragickým vyvrcholením,“ dodali ornitológovia.