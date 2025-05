Mýty a fakty o víne: Tieto omyly si možno stále myslíte aj vy

Nie všetko, čo sa o víne traduje, zodpovedá skutočnosti. Mnohé zaužívané predstavy – od povinného korku až po ideálnu teplotu podávania – sú len mýty, ktoré pretrvávajú skôr zo zvyku než z odborného základu. Skúsený someliér Peter Kecskés nám pomohol oddeliť fakty od fikcie a vysvetlil, prečo by sme mali k niektorým „pravdám“ o víne pristupovať s nadhľadom.

Mýtus č. 1: Víno s uzáverom je menej kvalitné

Stále si myslíte, že víno so šróbovacím uzáverom je niečo „lacnejšie“? Tento predsudok je už dávno pasé. Dnešné moderné vinárstva využívajú šróbovacie uzávery najmä pri vínach, ktoré sú určené na okamžitú konzumáciu – čerstvé, voňavé, mladé.

„Nie, nie je víno s uzáverom menej kvalitné, netreba sa toho báť. Dnes sa už veľmi často plnia vína, ktoré sú pripravené na konzumáciu, ktorú nemusíme odkladať. Aromatické odrody či ružové vína, dávame pod šróbovacie uzávery, aby to bolo pre spotrebiteľa pohodlnejšie, jednoduchšie a dostupnejšie,“ vysvetľuje someliér z vinárstva Pivnica Čebovce.

Takže nabudúce, keď v obchode váhate medzi korkom a šróbovacím viečkom – vyberajte podľa chuti, nie podľa mýtu.

Mýtus č. 2: Biele víno má byť studené, červené izbovej teploty

Tento „zlatý štandard“ o servírovaní vína možno poznáte, no jeho interpretácia býva často nesprávna. Koľko stupňov má vaša izba? Približne 22–23 °C. A to je na červené víno priveľa.

„Aj červené víno je dobré mať troška zachladené – minimálne okolo tých 16 – 18 stupňov Celzia v prípade ťažkých vín. A čím je červené víno ľahšie alebo ovocnejšie, tým mu prislúcha nižšia teplota,“ hovorí someliér.

V lete vás tak môže príjemne osviežiť aj mierne podchladené červené. Víno má predsa chutiť, nie prehrievať.

Mýtus č. 3: Čím staršie víno, tým lepšie

Romantická predstava o vínach, ktoré dozrievajú desaťročia a ich cena stúpa do nebies, je pekná, no v praxi platí len pre niektoré vína. Väčšina bielych, ružových a aromatických vín je určená na rýchlu konzumáciu.

„Pri ľahkých bielych vínach, aromatických vínach alebo ružových vínach pijeme tieto vína v mladom veku – do jedného, dvoch rokov od zberu hrozna. Nie je potrebné ich uskladňovať. Sú vína, ktoré vedia vyzrievať ďalej a je dobré si ich pár rokov odložiť, ale nie je to pravidlo,“ objasňuje Peter Kecskés.

Nechajte teda vyzrievanie vín tým, ktoré to skutočne potrebujú – a iné si pokojne vychutnajte čerstvé.

Mýtus č. 4: Staršie víno je hustejšie alebo olejovitejšie

Možno ste už počuli niekoho povedať, že „dobré staré víno“ je také husté, až je takmer sirupové. Pravdou však je, že ak sa vám víno zdá olejovité, ide pravdepodobne o chybu.

„Ak sa nám vo víne vyskytne rôsolovitosť, je to choroba vína – bakteriálna. Je to víno nestabilné, takéto víno určite nekonzumujeme. Aj veľmi staré alebo historické vína sú stále v tekutej podobe, nikdy nie sú hustejšie starnutím,“ upozorňuje someliér.

Ak teda víno zmení konzistenciu, radšej ho vylejte. Nejde o znak kvality, ale o poruchu.

Mýtus č. 5: Biele víno nie je také zdravé ako červené

Červené víno sa spája so zdravým srdcom – to áno. Ale neznamená to, že biele víno nemá čo ponúknuť. Aj ono má svoje benefity, najmä pokiaľ ide o trávenie a antioxidanty.

„Biele vína obsahujú kyseliny, ktoré sú antioxidantmi a sú veľmi prospešné. Na kardiovaskulárny systém možno nepôsobia tak blahodárne ako červené víno, ale celkovo zlepšujú trávenie, životnosť aj odolnosť organizmu,“ dodáva na záver Peter Kecskés z vinárstva Pivnica Čebovce.

Takže aj ak patríte medzi fanúšikov bieleho, nemusíte mať výčitky. Robíte niečo dobré aj pre svoje zdravie. Ale predsa len ide o alkohol, preto ho treba konzumovať s mierou.