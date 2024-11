Muž z Gerlachova našiel rysíča zamotané v kríkoch, prevoz k veterinárovi však neprežilo (foto)

V prípade nájdenia chráneného živočícha, ktorý je hendikepovaný či uhynutý, odporúča Správa Tatranského národného parku (TANAP) nemanipulovať s ním za žiadnych okolností.

Odporúča kontaktovať organizáciu alebo orgán ochrany prírody, prípadne lokálne poľovnícke združenie, ktoré už vedia, ako s daným živočíchom zaobchádzať. Akákoľvek neoprávnená manipulácia s chráneným živočíchom je totiž trestným činom.

Prípad malého rysa

Správa národného parku na to upozornila na svojej internetovej stránke. Reaguje tak na prípad malého rysa, ktorého našiel muž z Gerlachova (okr. Poprad) zamotaného v kríkoch. Prevoz k veterinárovi už neprežil.

Rysíča podľa nálezcu v čase nálezu žilo, bolo však malátne a nebránilo sa. „Nálezca zviera odchytil a preniesol do svojej kôlne. Keďže mláďa zjavne nebolo celkom v poriadku, oslovil poľovnícke združenie v Batizovciach a mláďa si prevzal poľovný hospodár. Ten stav zvieraťa konzultoval so Správou TANAP-u. Spoločne rozhodli, že mláďa by malo byť najprv vyšetrené veterinárom, žiaľ, počas prevozu uhynulo,“ opísali ochranári.

Zistenie príčiny uhynutia

Následne rysa odviezli na Výskumnú stanicu Správy TANAP-u. Jej pracovníci po obhliadke konštatovali, že bolo vychudnuté. So zámerom zistiť príčinu uhynutia bolo telo malého rysa prevezené na Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

„Pitva preukázala, že rysíča malo nádor na srdci a iba jednu, aj to výrazne zväčšenú obličku, ktorá zastupovala funkčnosť druhej chýbajúcej. Dôsledkom zlého zdravotného stavu bolo už podvyživené. Pri pitve boli nájdené aj vnútorné parazity, ale presnejšie výsledky budú známe až po podrobnejších analýzach,“ ozrejmila správa národného parku. S veľkou pravdepodobnosťou by tak toto rysíča podľa nej v krátkej dobe uhynulo aj vo voľnej prírode.

„To, že bolo oslabené už pri nájdení a nebránilo sa odchytu, respektíve nevedelo sa brániť, malo svoj dôvod. Dá sa predpokladať, že ho prirodzene odvrhla matka, tak ako to je v prírode zvykom v prípade slabších mláďat,“ vysvetlili ochranári.