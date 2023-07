Muž vytvoril čiernu skládku s viac ako 900 tonami odpadu, náklady na odstránenie prekročili 25-tisíc eur

Šesťdesiattriročný muž z Ľubice v Kežmarskom okrese čelí obvineniu za prečin neoprávneného nakladania s odpadmi. Podľa zistení enviropolicajtov mal do konca júla minulého roka v obci uložiť a ponechať viac ako 900 ton odpadu, a to mimo miesta na to určeného, v rozpore s právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

Ako ďalej informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová, náklady na odstránenie kameniva a zmesi betónu, tehál, škridiel, keramiky a zeminy z miesta protiprávneho uloženia a zneškodnenie nepovolene uložených odpadov boli vyčíslené na viac ako 25-tisíc eur.

Hovorkyňa zároveň pripomenula, že ten, kto, hoci aj z nedbanlivosti, nakladá s odpadmi v malom rozsahu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, bude potrestaný odňatím slobody až na dva roky.

„Polícia upozorňuje občanov, že nakladanie s odpadmi je prísne regulované, nakoľko takýmto konaním dochádza k ohrozovaniu a poškodzovaniu environmentálnych a ekonomických záujmov spoločnosti a aj osobných záujmov osôb, ktorým sa takýto odpad ocitne na pozemku,“ dodala.