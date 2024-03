Mladí farmári a gazdovia zasadli po protestoch s ministrom Takáčom za rokovací stôl

Po minulotýždňových protestoch mladých farmárov a gazdov, zasadli zástupcovia šiestich združení spolu s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richardom Takáčom za rokovací stôl. Ako minister uviedol, cieľom rokovania bolo osem bodov, ktoré farmári verejne predložili na svojom proteste a poukázali na ich neriešenie.

„So zástupcami šiestich združení sme mali takmer štvorhodinovú diskusiu a prešli sme si každý bod. Ku každému bodu sme povedali, aký je postoj ministerstva a akým spôsobom sa daný bod rieši. Za mňa z pozície ministra aj keď boli emócie, je veľmi dôležitý sociálny dialóg,“ dodal Takáč.

Farmári dostali uistenie

Minister gazdov uistil, že na viacerých veciach ako napríklad Register užívacích vzťahov už pracujú. Zároveň aj priznal, že nové vedenie nedokáže ihneď vyriešiť to, čo sa tu malo vyriešiť za 20 rokov. Šéf rezortu spomenul najviac diskutovaný bod, ktorým boli nevyplatené priame platby poľnohospodárov. Farmári od ministra dostali uistenie, že ministerstvo spolu s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) urobia všetko preto, aby boli platby vyplatené do 30. júna.

„Povedali sme si pravdu, kde sa nachádzame. Tá situácia nie je jednoduchá, a vy nedokážete spraviť procesy, ktoré sa mali robiť trištvrte roka za tri mesiace,“ dodal Takáč s tým, že pre nastavovanie vyplácania priamych platieb intenzívne komunikuje generálny riaditeľ PPA s bývalým riaditeľom v Českej republike.

Odstránenie blokácií

Šéf rezortu k platbám tiež vysvetlil, že na Slovensku pri našom softvéri funguje vyplácanie tak, že pokiaľ farmár čerpá šesť schém, v ktorých je jedna chyba, tak automaticky je blokovaných aj zvyšných päť schém. V Českej republike je to presne opačne. Podľa Takáča sa takéto blokácie musia odstrániť.

„Zhodli sme sa na tom, že treba digitalizovať a pokračovať, aby sme procesy zjednodušili a organizácie vedeli medzi sebou spolupracovať. Tieto kroky na PPA a ministerstve budú viesť k zjednodušeniu podmienok vyplácania priamych platieb,“ uviedol minister a doplnil, že kampaň 2024 sa bude podávať len elektronicky a je zverejnený aj harmonogram podávania žiadostí a vyplácania.

Na záver k tomuto bodu minister doplnil, že do 31.5. budú intenzívne riešiť aj vzorku, ktorá bude vychádzať z kontroly, a preto už tieto systémy budú predvídateľné. Od 1.12. sa budú riadne vyplácať všetky schémy do maximálnej možnej výšky v zálohovej platbe ako to umožňuje legislatíva.

Odpočet jednotlivých úloh

„Dohodli sme sa, že za určité obdobie sa takto stretneme a dáme si odpočet jednotlivých úloh. Základ je, že vieme diskutovať aj napriek tomu čo sa narozprávalo a povedalo. Pre mňa je podstatné viesť diskusiu aj s malým aj veľkým aj s ekologickým s každým, ktorý má opodstatnene svoje miesto na Slovensku z hľadiska vytvárania spoločných hodnôt,“ doplnil Takáč. Mladí farmári a gazdovia, po rokovaní uviedli, že okrem uistenia o vyplatení priamych platieb nastal aj posun v ďalších troch bodoch.

„Posun na rokovaní nastal aj v bode o kontrole dovozu komodít z Ukrajiny, možnostiach čerpania fondov a Registri užívacích vzťahov. Samozrejme, že sme chceli vidieť akčný plán, avšak každý krok vpred je cesta ako riešiť spravodlivosť v slovenskom poľnohospodárstve,“ dodal predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku ASYF Marián Glovaťák s tým, že ďalšie stretnutie s ministrom je predbežne naplánované na apríl.