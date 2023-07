Ministerstvo životného prostredia zostalo slepé a hluché, lesníci žiadajú Čaputovú o riešenie situácie s medveďmi

Slovenská lesnícka komora sa obracia na prezidentku Zuzanu Čaputovú so žiadosťou o naliehavé riešenie neúnosnej a neudržateľnej situácie s medveďmi. Informuje o tom v tlačovej správe Jozef Marko, šéfredaktor lesníckeho webového portálu lesmedium.sk, ktorý z poverenia predsedu Slovenskej lesníckej komory (SLK) Igora Viszlaia zaslal hlave štátu otvorený list.

Situácia je vážna

„Takmer každý deň médiá prinášajú informácie o stretoch medveďa s človekom, ktoré častokrát končia útokmi na ľudí a na hospodárske zvieratá. Medvede ohrozujú nielen lesníkov, robotníkov v lesoch, včelárov, ale aj ľudí pracujúcich v poľnohospodárstve, na farmách, vidieku, v mestách, objavujú sa na cintorínoch, v blízkosti nákupných centier,“ uvádza sa v otvorenom liste.

Podľa lesníkov sa pohyb v prírode, ale aj v tesnej blízkosti obydlí, stáva rizikovým pre výskyt medveďov. Navyše, v súčasnosti, počas školských prázdnin sú opodstatnené obavy, či medvede nenapadnú deti v letných táboroch, pri hraní sa v prírode. Situácia je podľa lesníkov mimoriadne vážna, pretože dochádza k bezprostrednému ohrozeniu osôb a škodám na majetku.

Odborníci dlhodobo upozorňujú na premnoženú populáciu medveďa a na riziká z toho plynúce. Ministerstvo životného prostredia SR však podľa lesníkov ostalo slepé a hluché voči týmto upozorneniam a povýšilo existenciu medveďa nad ľudský život. Ministerstvo nekonalo a začalo ofenzívnu vysvetľovaciu kampaň šírením dezinformácií, že medvede sú vegetariáni. Keďže sa nevie, kedy a kde bude medveď útočiť, Zásahový tím pre medveďa hnedého nevie ochrániť zdravie a život občana, ani jeho majetok.

Údaje o počte medveďov

Od augusta 2013 až do konca januára 2015 zbieralo 648 dobrovoľných zberačov z radov lesníkov, poľovníkov, ochranárov medvedí trus. Na analýzu DNA zaslali celkovo 2 813 vzoriek, ktoré mali byť kľúčom k doteraz najpresnejšiemu údaju o počte medvedej populácie na Slovensku. Výsledok – 1 256 jedincov s odchýlkou plus mínus 233 kusov.

Od 1. septembra 2019 do 30. apríla 2020 a od 1. septembra 2020 do 30. apríla 2021 zbierali zamestnanci Štátnej ochrany prírody SR, ako aj niekoľko dobrovoľníkov, v dvoch mimo vegetačných obdobiach vzorky medvedieho trusu a medvedej srsti. Na uskutočnenie DNA analýzy početnosti medveďa hnedého bolo vyzbieraných celkovo 2 179 vzoriek DNA. Vzhľadom na možnú štatistickú odchýlku sa tak skutočná početnosť najväčšej slovenskej šelmy pohybuje v intervale od 1 012 do 1 275 jedincov. Národné lesnícke centrum má ale voči týmto predbežným výsledkom výhrady.

Regulačný odlov

Slovenská lesnícka komora verí, že prezidentka urobí všetko pre to, aby všetci občania Slovenska mohli využívať prírodné bohatstvo našej krajiny bez strachu a obáv so stretom s medveďom.

„Slovensko je súčasťou tej istej Európskej únie ako napr. Estónsko, Fínsko, Chorvátsko a Slovinsko. Tak prečo potom v uvedených krajinách je povolený regulačný odlov medveďa hnedého a u nás sa operuje tým, že EÚ to nepovolí? Údaje o odlove získané od expertov za rok 2021 sú napr. Estónsko 87 jedincov, Fínsko 385, Chorvátsko 128 a Slovinsko 121,“ konštatujú lesníci.