Ministerstvo pôdohospodárstva po kritike ustupuje chovateľom, ušetrí im cez 20 miliónov eur

aktualizované 14. septembra, 15:19

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR po kritike ustupuje slovenským chovateľom. Navrhuje im predĺžiť lehotu na prihlásenie ošípaných do centrálneho registra. Rezort zároveň priznáva, že pôvodne zavedená trojdňová lehota by chovateľov ošípaných nadmerne zaťažila, keďže by museli spracovávať veľké množstvo hlásení v krátkom čase.

Úprava maximálnej lehoty

„Na základe dohody s uznanými chovateľskými organizáciami a ďalšími organizáciami zastupujúcimi držiteľov ošípaných sa upravuje maximálna lehota na hlásenie zmien v chovoch ošípaných z doterajších troch dní na sedem dní odo dňa vzniku nahlasovanej skutočnosti, čím sa odstraňuje goldplating,“ uviedol rezort k návrhu, ktorý sa nachádza v pripomienkovom konaní.

Ako goldplating sa označuje nesprávna implementácia európskych smerníc do národnej legislatívy, ktorá ide nad rámec toho, čo vyžaduje európska legislatíva.

Držiteľ ošípaných tak bude od júla budúceho roka hlásiť zmeny v chove ošípaných do centrálneho registra do siedmich dní odo dňa vzniku nahlasovanej skutočnosti.

„Navrhovanou úpravou lehoty sa vytvorí dostatočný časový priestor na hlásenie zmien, odstráni sa goldplating aj negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie v celkovej výške 889 248 eur,“ priznal rezort pôdohospodárstva.

Ďalšími dvomi legislatívnymi návrhmi chce rezort pôdohospodárstva predĺžiť lehotu na prihlásenie hovädzieho dobytka, oviec a kôz. Aj v týchto prípadoch sa má lehota na prihlásenie zvierat do centrálneho registra predĺžiť z troch na sedem dní. Takisto ide o odstránenie tzv. goldplatingu. Chovatelia hovädzieho dobytka tým ušetria viac ako 11 miliónov eur a chovatelia oviec a kôz cez 10 miliónov eur.

Zbytočná šikana chovateľov

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) pred mesiacom vyzvala ministerstvo pôdohospodárstva, aby znížilo zbytočnú byrokraciu pre slovenských chovateľov. Rezort totiž skrátil lehoty na prihlásenie hospodárskych zvierat do centrálneho registra.

Ministerstvo vydalo v júli tri vyhlášky, ktorými skrátilo lehotu na prihlásenie hovädzieho dobytka, ošípaných, kôz a oviec do centrálneho registra hospodárskych zvierat zo siedmich na tri dni. Podľa SaS ministerstvo pôdohospodárstva skrátenie lehoty riadne neodôvodnilo, navyše je to len jedným z navrhovaných riešení Európskej komisie, nejde o povinnosť.

Expertka SaS Jarmila Halgašová to považovala za zbytočnú šikanu chovateľov a vyzvala ministra pôdohospodárstva Jozefa Bíreša, aby pripravil návrh legislatívy, ktorou lehotu vráti späť na tú pôvodnú.

„Európska legislatíva necháva členským štátom priestor na určenie lehoty, v ktorej sú chovatelia povinní nahlásiť hovädzí dobytok, ošípané, ovce a kozy do registra hospodárskych zvierat. Nesmie byť však dlhšia ako sedem dní. Nie je preto jasné, prečo sa rezort rozhodol stanoviť ju pre slovenských chovateľov len na tri dni. Navyše, za nesplnenie povinnosti hrozí chovateľom pokuta až do výšky 3 500 eur a aj strata nároku na vyplácanie podpôr,“ uzavrela Halgašová.