Medvedia problematika si podľa Chrenka vyžaduje dlhodobé riešenia a prevenciu, príkladom sú Vysoké Tatry

Vysoké Tatry sú jedným z úspešných príkladov toho, že problematiku medveďa sa nedá vyriešiť rýchlo cez noc, ale je potrebné sa zamerať na dlhodobé riešenia a prevenciu. Skonštatoval to minister životného prostredia Milan Chrenko v rámci vyjadrenia pre médiá počas svojej piatkovej návštevy Hrebienka.

Poukázal pritom na problémy s medveďmi a kontajnermi v Tatrách pred niekoľkými rokmi a následne riešenie v podobe prevencie a budovania uzamykateľných kontajnerových stojísk.

Spolupráca so samosprávou aj dotácia

Pokles správ o kontakte človeka s medveďom vo Vysokých Tatrách potvrdil aj riaditeľ Správy Tatranského národného parku Pavol Majko.

„Pamätám si roky, keď sme celú noc vyháňali aj šesť rôznych jedincov z mesta Vysoké Tatry,“ poznamenal. Pri riešení podľa neho pomohla spolupráca so samosprávou, dotácia z envirofondu aj preventívne opatrenia. Pritom len v časti Starý Smokovec bolo v roku 2020 zaznamenaných 128 hlásení, vlani už len štyri.

Ako ďalej informoval Majko, napríklad v tomto roku žiadny konkrétny výjazd voči medveďom v intraviláne podľa hlásení Zásahového tímu pre medveďa hnedého zatiaľ nemali.

„V Tatrách sme jednoznačne identifikovali príčinu výskytu medveďa v intraviláne, preto sme začali pracovať hlavne okolo tohto problému,“ zaspomínal zoológ Správy TANAPu Michal Haring. V minulosti totiž medvede lákal práve odpad v nezabezpečených kontajneroch.

„Medveď nejde za človekom, aby ho zožral, on ide za ľahko prístupnou potravou, ktorú si chce zobrať,“ doplnil riaditeľ správy národného parku.

Zabezpečené nádoby na odpad

Aj primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák hodnotí situáciu v meste pozitívnejšie. „Nieže by nás medvede neobťažovali, úplne nezmizli. Ale keď sa vyskladá či už dobrá práca mestskej i štátnej polície, zásahového tímu, ochranárov, klietok v oblasti kontajnerov a podobných opatrení, pevne verím, že problémov bude menej,“ skonštatoval.

V Tatrách a podtatranských obciach chce správa národného parku do konca novembra osadiť ešte viac ako sto zabezpečených kontajnerových stojísk, tiež zabezpečených nádob na komunálny odpad a takmer tridsiatku elektrických ohradníkov na zabezpečenie včelstiev. S realizáciou už začala.

„Chce to určitý čas, spoluprácu všetkých a musia to chcieť aj obyvatelia. Nie je to univerzálny recept na problematiku medveďa. Samozrejme, medvede, ktoré už mali natoľko poškodené správanie, že už nebolo možné nejakej nápravy, museli byť eliminované,“ opísal Majko.

Riešiť treba problematické medvede

Celkovo však populácia medveďa v Tatrách v posledných rokoch podľa neho nepoklesla. Viaceré jedince prišli o život napríklad na diaľnici, železnici či bežných cestách.

Podľa ministra Chrenka tak už na Slovensku nemusíme čerpať informácie v rámci riešenia medvedej problematiky len zo zahraničia, ale ako príklad slúžia Tatry.

„My sme úradnícka vláda, držíme sa analýz, držíme sa čísel, veľmi nám záleží na tom, aby strety človeka s medveďom boli obmedzené, lebo to nikto nechceme. Treba riešiť problematické medvede, ktoré schádzajú k obydliam, rýchlo, ale naozaj súčasťou tej rovnice riešenia je aj dlhodobá prevencia, dlhodobé opatrenia a plus informovanosť,“ uzavrel.