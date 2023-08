Ľudia označili medvede za spoločenský problém, politológ má iný názor

Až 71 percent Slovákov považuje medveďa za spoločenský problém, ktorý by politici mali riešiť. Naopak, 21 percent ho nepokladá za problém a osem percent respondentov sa nevedelo k téme vyjadriť. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre denník Plus Jeden Deň zorganizovala agentúra MNFORCE.

Zároveň 72 percent opýtaných súhlasí s odstrelom medveďov. Úplne súhlasí 46 percent a skôr súhlasí 26 percent respondentov. S odstrelom medveďov, naopak, nesúhlasí 20 percent a osem percent sa nevedelo vyjadriť.

Politológ Miroslav Řádek si však myslí, že medvede spoločenským problémom nie sú, ide skôr o strach vyvolaný nedávnou medializáciou prípadov stretnutí ľudí s nimi. Taktiež uviedol, že názory v súvislosti s otázkou, či ľudia súhlasia s odstrelom medveďov odrážajú nízke povedomie o dátach o správaní týchto zvierat.