Medveď vbehol na Starých Horách priamo pod auto. Takého veľkého som nevidel ani v zoologickej, hovorí vodič

Vodič mal nad Starými Horami šťastie v nešťastí. Cestoval cez horský priechod Donovaly smerom na Ružomberok, keď mu do zákruty skočil medveď. Informuje o prípade TV Joj na svojej stránke Noviny.sk.

„To bola sekunda, tesne pred auto vybehol. Takého veľkého som nevidel ani v zoologickej,“ opísal krušné chvíle vodič auta.

Po náraze ušiel do lesa

Medveď zrejme prechádzal na druhú stranu, nakoľko pod cestou je potok. Šelma po náraze do kapoty auta ušla do lesa. Vodič sa pri zrážke nezranil, zostal však sedieť vo vozidle, kde čakal na pomoc. Obával sa totiž, že medveď by sa mohol vrátiť.

„Práveže tu bolo nejaké auto a my sme sa báli aj vyjsť von a oni hovorili, že tu niekde je hore, že aby sme ani nevychádzali, ale potom asi odišiel,“ dodal vodič.

Medveďa sa nepodarilo nájsť

Na miesto prišli nielen záchranné zložky, ale aj členovia zásahového tímu, ktorí prehľadávali tamojší les. Hľadali na miestach, kde sa mohol medveď ukryť.

„Zásahový tím pokračoval v pohľadávke medveďa spolu so zástupcami Lesov Slovenskej republiky za pomoci psa s cieľom zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov a za účelom preverenia možných poranení medveďa,“ píše sa v stanovisku NAPANT.

Ochranárom sa medveď nepodarilo nájsť. V danej lokalite však boli osadené tabule upozorňujúce na výskyt medveďa. Šelma totiž môže byť zranená a jej správanie bude nevyspytateľné. Obyvateľov preto vyzvali na zvýšenú opatrnosť.