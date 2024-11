Medveď na najväčšom sídlisku v Žiline vystrašil obyvateľov. Prestáva sa mi páčiť, že takto behá po centre mesta, hovorí Tomáš

Po žilinskom sídlisku Vlčince sa 7. novembra okolo deviatej hodiny večer prechádzal medveď. TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk informovala, že podľa odhadov to bol trojročný jedinec, ktorý vystrašil tiež miestnych z neďalekej Tepličky nad Váhom.

„My sme boli neďaleko na Kysuciach, keďže tam riešime obdobnú situáciu ako sa včera odohrala v Žiline s podobne podobným medveďom, ktorý sa vracia do intravilánov obcí, takže sme boli v krátkej chvíli v Tepličke nad Váhom, uviedol zo Štátnej ochrany prírody.

Chodil pomedzi paneláky

V pohotovosti bol preto aj zásahový tím, nakoľko tam sa pohyboval okolo šiestej večer a natočili ho, ako sa pohybuje v blízkosti domov. Odtiaľ ho vytlačili do lesného porastu v blízkosti Dubňa a následne sa dostal na najväčšie žilinské sídlisko.

Tam chodil pomedzi paneláky, bol však neustále v pohybe a nikomu neublížil. Jeho pohyb hlásili an tiesňovú linku viacerí obyvatelia. „Je to prvé sídlisko v Žiline, najväčšie, je tam veľa ľudí a detí. Prestáva sa mi to páčiť, že tie medvede takto behajú po meste centre mesta,“ hovorí svedok Tomáš.

Nejavil záujem opustiť sídlisko

„Tak keď im ľudia chodia brať čučuriedky a moc nemajú čo žrať, tak hľadajú, kde majú,“ povedal starší obyvateľ. Štastie mala dcéra jednej obyvateľky, ktorá išla z práce tou istou trasou ako medveď. „Keď prišla domov, išli sme na balkón, som ju volala a natočili sme, ako vychádzal spoza paneláku,“ opísala.

Zo štátnej ochrany prírody doplnil, že „toto správanie je nevysvetliteľné a absolútne nejavil záujem, aby toto sídlisko opustil“. Vytlačiť sa ho podarilo až po hodine a naposledy ho videl rušňovodič v blízkosti Mojša. Okolo jednej hodiny v noci sa však na Vlčince opäť vrátil, a preto boli posilnené hliadky.