Lidl má na Slovensku už 179 predajní

Vo štvrtok 11. decembra otvoril Lidl dve nové predajne – nachádzajú sa v Žiline v nákupnom centre Frambor City a v Poltári v OC Point – a po významnejšej rekonštrukcii a zväčšení predajnej plochy opäť aj predajňu v Zlatých Moravciach. V tomto roku reťazec otvoril už dvanásť nových obchodov, okrem Poltáru a Žiliny, aj v Bratislave, Kútoch, Tepličke nad Váhom, Martine, Nových Zámkoch, Starej Turej, Dunajskej Lužnej, Hlohovci, Prešove a v Hnúšti. Keďže sa diskont chce ešte viac priblížiť zákazníkom, svoju sieť plánuje naďalej rozširovať. Nové predajne Lidla čoskoro pribudnú v Zákamennom, Nitre či v Rajci.
V nových predajniach Lidla nájde uplatnenie vyše 40 zamestnancov, pričom v predajni v Poltári pracuje 20 ľudí, v žilinskej prevádzke 21. Ročne reťazec vytvára v priemere stovky nových pracovných miest po celom Slovensku. V 179 predajniach, 3 logistických centrách a centrále v Bratislave zamestnáva viac ako 6 700 ľudí. Za uplynulé tri roky investoval do zvýšenia miezd a odmien vyše 43 miliónov eur. Tento rok na zvyšovanie platov vyčlenil ďalších viac ako 14 miliónov. Pre zamestnanecké benefity vyčlenil približne päť miliónov eur, pričom hodnota benefitov na jedného zamestnanca presahuje 800 eur. Aj vďaka tomu je diskont už šesťnásobným Najzamestnávateľom podľa hlasovania verejnosti a deväťnásobným držiteľom ocenenia Top Employer.
Novootvorené predajne v Žiline a v Poltári sú zariadené v najvyššom technologickom štandarde, aby Lidl svojim zákazníkom poskytol čo najpríjemnejší nákup. Keďže mu skutočne záleží na ochrane životného prostredia, využíva aj v týchto predajniach výlučne LED technológie pri osvetlení a elektronické cenovky, ktorých výhodou je úspora papiera a jednoduchšie používanie pre personál. Samozrejmosťou je vlastná pekáreň, vďaka ktorej sa môžu zákazníci tešiť na čerstvé pečivo počas celého dňa. Pre zákazníkov sú v každej z týchto predajní k dispozícii dva automaty na zálohovanie vratných obalov.
Vo všetkých predajniach, vrátane týchto, sa zákazníci môžu zapojiť do viacerých spoločensky zodpovedných aktivít a podporiť tak dobrú vec. Za každú predanú fľašu minerálnej vody Saguaro venuje diskont jeden cent na výsadbu stromčekov v Tatrách, za každé predané balenie plienok zase putuje 10 centov na pomoc vážne chorým deťom vo veku do dovŕšených 4 rokov v rámci iniciatívy Od začiatku v dobrých rukách. Zákazníci môžu pomôcť vyčistiť slovenské rieky a vodné nádrže od plastov aj v rámci projektu Nenechajme to plávať.
Lidl organizuje najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku – Podeľ sa a pomôž, ktorá doteraz priniesla núdznym potraviny v hodnote viac ako 2 800 000 €. Potravinovú podporu z predajne v Žiline bude ďalej distribuovať Centrum sociálnych služieb LÚČ. Tejto organizácii putujú vyzbierané potraviny aj z ostatných žilinských Lidl predajní. „Veľmi si vážime dlhodobú spoluprácu so spoločnosťou Lidl, ktorá nám umožňuje pomáhať rodinám a jednotlivcom v náročných životných situáciách. Každý príspevok od zákazníkov a darcov predstavuje konkrétnu pomoc a nádej pre ľudí, ktorí ju potrebujú. S blížiacimi sa sviatkami je solidarita ešte citeľnejšia, no my by sme chceli povzbudiť verejnosť, aby na ľudskosť myslela počas celého roka. Aj malé gesto môže mať veľký význam pre človeka, ktorý sa ocitol v ťažkej situácii,“ povedala Monika Jarošíková, riaditeľka CSS LÚČ. Podporu vyzbieranú v predajni v Poltári si bude preberať sociálny odbor mesta Poltár. „V našom meste vnímame rastúcu potrebu pomáhať sociálne slabším rodinám. Darované potraviny pre nich neznamenajú len základnú pomoc, ale aj pocit istoty a spolupatričnosti. Vďaka štedrosti darcov môžeme podporiť tých, ktorí to najviac potrebujú a posilniť solidaritu v našej komunite,“ uviedla Marcela Golianová, odborná manažérka komunitného centra.
Pri príležitosti otvorenia novej predajne Lidl tradične podporuje žiakov blízkych základných škôl. Tentokrát sa budú tešiť až tri školy – v Poltári diskont podporí Základnú školu Slobody 2 a Školská 3. „V Základnej škole Slobody 2 v Poltári považujeme šport za kľúčový nástroj zdravého životného štýlu, preto mu venujeme veľkú pozornosť a snažíme sa vytvárať čo najpodnetnejšie podmienky. Športovanie však so sebou nesie aj výzvy, najmä v oblasti materiálneho vybavenia a možností ďalšieho rozvoja. O to viac si vážime podporu súkromných spoločností – projekty, akým je Váš nákup = Veľká pomoc, majú dnes obrovský význam,“ uviedol Radoslav Urbančok, riaditeľ Základnej školy Slobody 2 v Poltári. V Žiline poputujú športové pomôcky žiakom na Základnej škole s materskou školou Školská 49. „Podporu zo strany súkromných spoločností vnímame ako významnú a v súčasnej dobe aj nevyhnutnú, keďže školám pomáha zlepšovať vybavenie a rozširovať ponuku aktivít. Veríme, že takáto spolupráca môže mať dlhodobý pozitívny dopad na rozvoj detí, ich zdravý životný štýl a v konečnom dôsledku aj na prosperitu celej spoločnosti,“ doplnil Ľuboš Berešík, riaditeľ Základnej školy s materskou školou Školská 49 v Žiline.
Výšku podpory v rámci projektu Váš nákup = Veľká pomoc môžu ovplyvniť priamo zákazníci – v prvý deň otvorenia predajne venuje diskont 1 € na nákup športových pomôcok pre školy za každý nákup v hodnote aspoň 10 €.
