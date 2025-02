Lidl má na Slovensku už 170 predajní

Najnovšia predajňa diskontu pribudla v Hlohovci.

Svoju prvú predajňu na Slovensku otvoril Lidl v septembri 2004. Za viac ako dve dekády sa zmenilo veľa vecí, no nie diskontná podstata Lidla, ktorý má dnes v krajine pod Tatrami už 170 predajní v 100 mestách a obciach. 170. predajňu na Slovensku otvoril vo štvrtok 20. februára a nachádza sa v Hlohovci na ulici SNP. Dunajskej Lužnej „Otvorenie novej predajne Lidl v Hlohovci vnímame ako pozitívny krok, ktorý prinesie obyvateľom širšie možnosti nakupovania, moderné služby a zároveň prispeje k miestnej ekonomike. Sme radi, že Lidl rozširuje svoju pôsobnosť v našom meste aj na druhej strane brehu Váhu a vytvára tým aj nové pracovné príležitosti. Veríme, že nová predajňa bude pre obyvateľov Hlohovca miestom pohodlných a dostupných nákupov, so širokým spektrom kvalitného tovaru,“ hovorí Ivan Baranovič, primátor mesta Hlohovec.

Foto: Lidl

V novej predajni pracuje 28 zamestnancov a zamestnankýň. Ročne reťazec vytvára v priemere stovky nových pracovných miest po celom Slovensku. Lidl v 170 predajniach, 3 logistických centrách a centrále v Bratislave zamestnáva viac ako 6 700 ľudí. Za uplynulé tri roky diskont investoval do zvýšenia miezd a odmien vyše 43 miliónov eur. Tento rok na zvyšovanie platov vyčlenil ďalších 10 miliónov. Do zamestnaneckých benefitov ročne investuje približne päť miliónov eur, pričom hodnota benefitov na jedného zamestnanca dosahuje viac ako 800 eur. Aj vďaka tomu je reťazec už šesťnásobným Najzamestnávateľom podľa hlasovania verejnosti a deväťnásobným držiteľom ocenenia Top Employer.

Foto: Lidl

Predajňa v Hlohovci má predajnú plochu o rozlohe vyše 1 400 m2. Keďže Lidlu skutočne záleží na ochrane životného prostredia, využíva aj v tejto predajni výlučne LED technológie pri osvetlení a elektronické cenovky, ktorých výhodou je úspora papiera a jednoduchšie používanie pre personál. Okrem štandardných pokladníc tu zákazníci nájdu aj 6 samoobslužných pokladníc, pričom všetky sú so zväčšeným priestorom na nablokovaný tovar. Samozrejmosťou je vlastná pekáreň, vďaka ktorej sa môžu zákazníci tešiť na čerstvé pečivo počas celého dňa. Pre zákazníkov sú taktiež k dispozícii dva automaty na zálohovanie vratných obalov.

Foto: Lidl

V tomto roku ide o otvorenie tretej novej Lidl predajne, pričom prvú otvoril v Starej Turej a druhú v Dunajskej Lužnej. Svoju sieť plánuje ďalej rozširovať a zaujíma sa aj o nové lokality v menších mestách. Onedlho pribudnú nové predajne v Hnúšti, Prešove a v Nových Zámkoch. V predošlom roku otvoril Lidl štyri nové predajne – v Prešove, v Považskej Bystrici, v bratislavskej Rači a v Rimavskej Sobote. Okrem toho priebežne investuje do modernizácie existujúcich prevádzok.

Foto: Lidl

Vo všetkých predajniach Lidl, vrátane tejto, sa zákazníci môžu zapojiť do viacerých ďalších spoločensky zodpovedných aktivít a podporiť tak dobrú vec. Majú na výber, či si nechajú záloh vyplatiť, alebo ho prostredníctvom automatov venujú organizácii Upracme Slovensko a pomôžu tak vyčistiť slovenskú prírodu. Za každú predanú fľašu minerálnej vody Saguaro venuje diskont jeden cent na kúpu a výsadbu stromčekov v Tatrách, za každé predané balenie plienok zase putuje 10 centov na pomoc vážne chorým deťom vo veku do dovŕšených 4 rokov v rámci iniciatívy Od začiatku v dobrých rukách. Zákazníci môžu pomôcť vyčistiť slovenské rieky a vodné nádrže od plastov aj v rámci projektu Nenechajme to plávať.

Foto: Lidl

Lidl organizuje najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku – Podeľ sa a pomôž, ktorá doteraz priniesla núdznym potraviny v hodnote viac ako 2 500 000 €. Potravinovú podporu z tejto predajne bude ďalej distribuovať občianske združenie Samaria, ktoré sa zameriava na pomoc ľuďom núdzi a v ťažkých životných situáciách. „Potravinová zbierka „Podeľ sa a pomôž“ umožňuje pomáhať ľuďom potravinami a zmierniť tak ich finančnú núdzu. Dobrovoľníci OZ SAMARIA potraviny zvážajú, pripravujú z nich balíčky a následne pravidelne vydávajú poberateľom potravinovej pomoci. Darované balíčky potravín sú veľkou pomocou pre matky s deťmi, seniorov, jednorodičov, ľudí zdravotne, alebo inak vylúčených a ľudí alebo rodiny, ktoré sa momentálne ocitli v kríze, alebo ich postihlo nešťastie, či nečakaná choroba. Štedrosť darcov potravín napomáha k vytváraniu silnejšej a solidárnejšej komunity v našom meste a regióne. Zapojenie sa do tejto iniciatívy znamená rozdávať nádej a zlepšovať životy ľudí, ktorí to potrebujú. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať,“ povedala Helena Dzurechová z OZ Samaria.

Foto: Lidl

Pri príležitosti otvorenia novej predajne Lidl tradične podporuje žiakov blízkych základných škôl. Tentokrát sa bude tešiť Základná škola M. R. Štefánika v Hlohovci. „Naša škola sa už dlhodobo snaží podporovať deti v oblasti športu, avšak čelíme viacerým výzvam, ako sú nedostatok potrebného športového vybavenia a infraštruktúry, ako aj finančné obmedzenia na zabezpečenie kvalitných tréningov. Podporu škôl zo strany súkromných spoločností vnímame ako veľmi dôležitú. Tieto iniciatívy sú často kľúčové pre rozvoj športových aktivít, pretože pomáhajú prekonať bariéry, ktoré školy samy nemusia byť schopné riešiť. Tento typ pomoci Vnímame ako kľúčový pre zdravý rast detí a pozitívne ovplyvňuje aj budúcnosť celej spoločnosti, keďže aktívne deti majú lepšie predpoklady pre úspešný životný štýl a zdravé vzory pre budúce generácie,“ uviedla Danica Bartoňová, riaditeľka základnej školy.

Foto: Lidl

Výšku podpory v rámci projektu Váš nákup = Veľká pomoc môžu ovplyvniť priamo zákazníci – v prvý deň otvorenia predajne venuje diskont 1 € na nákup športových pomôcok pre školy za každý nákup v hodnote aspoň 10 €.

Foto: Lidl

Lidl sa na základe hlasovania verejnosti už jedenásťkrát po sebe tešil z ocenenia Obchodník roka. Za svoj internetový obchod www.lidl-shop.sk opakovane získal ocenenia v súťaži ShopRoku.

