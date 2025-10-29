Lidl a WWF Slovensko odštartovali projekt Prepojená krajina, prvé stovky stromov našli svoj nový domov

Spoločnosť Lidl Slovenská republika v spolupráci s organizáciou WWF Slovensko odštartovali výsadbu stromov v rámci spoločného projektu „Prepojená krajina“. Ako informovala Hana Erat za WWF Slovensko, prvé stovky stromov a krov našli svoj nový domov na brehu rieky Ipeľ v Šahách. Cieľom iniciatívy je obnoviť a prepojiť prírodné územia, ktoré sú kľúčové pre život rastlín a živočíchov.
„Zdravá krajina je základom zdravého života. Ak dokážeme vytvoriť podmienky, v ktorých sa darí prírode, darí sa aj nám. Projekt Prepojená krajina ukazuje, že spoluprácou firiem, miest a neziskového sektora vieme meniť Slovensko k lepšiemu,“ uviedla riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.
V priebehu roka pribudne v piatich lokalitách po celej krajine viac ako 500 drevín, ktoré oživia brehy riek Hron, Ipeľ, Malý Dunaj, ako aj okolie Kľaku a Hornádu. Výsadby pomôžu chrániť brehy riek, zlepšia podmienky pre vodné organizmy a prispejú k znižovaniu dopadu klimatických zmien. Okrem stromov dostane druhý dych aj 20 hektárov biodiverzitne hodnotných lúk, ktoré sa stanú domovom pre vzácne rastliny a hmyzích opeľovačov.
„Sme nesmierne radi, že aj prostredníctvom takýchto aktivít môžeme prinášať riešenia pre podporu biodiverzity na Slovensku. Chceme aktívne prispievať k zdravšej a odolnejšej krajine, z ktorej budú mať úžitok všetci a projekt Prepojená krajina je toho dôkazom,“ povedala manažérka CSR projektov v Lidli Martina Sujová. Súčasťou spolupráce je aj aktívne zapojenie zamestnancov do terénnych aktivít a ich vzdelávanie v oblasti ochrany prírody.
Projekt „Prepojená krajina“ je súčasťou širšej spolupráce medzi WWF a Lidl International, ktorá prebieha od roku 2024 v 31 krajinách. WWF je najväčšou nezávislou organizáciou na ochranu prírody na svete, na Slovensku pôsobí od roku 2014 a zameriava sa na ochranu lesov, vôd a voľne žijúcich živočíchov. Lidl Slovenská republika je na trhu od roku 2004 a patrí medzi lídrov v oblasti spoločenskej zodpovednosti, do rôznych iniciatív investoval viac ako 20 miliónov eur.