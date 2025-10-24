Lidl rozširuje svoj záväzok voči ženskému futbalu partnerstvom s UEFA do roku 2030

- Lidl oznámil že pokračuje ako UEFA Women’s National Team Football Partner do roku 2030.
- Rozšírené partnerstvo zahŕňa UEFA Women’s EURO 2029, Women’s European Qualifiers 2028/29 a UEFA Women’s Nations League 2025, 2027 a 2029.
- Nezabudnuteľný zážitok v podobe Lidl Kids Team bude mať premiéru na UEFA Women’s EURO 2029, čo prinesie nové príležitosti pre malých fanúšikov a fanúšičky.
Lidl, popredný maloobchodný reťazec v Nemecku a Európe, oznámil predĺženie svojho úspešného partnerstva s UEFA. Pokračuje tak ako UEFA Women’s National Team Football Partner až do roku 2030. Po fenomenálnom úspechu ako oficiálny partner UEFA Women’s EURO 2025, ktoré celosvetovo zasiahlo viac ako 400 miliónov fanúšikov, sa Lidl teraz stáva partnerom UEFA Women’s EURO 2029, Women’s European Qualifiers 2028/29 a Women’s Nations League 2025, 2027, a 2029. Tým prehlbuje svoj záväzok podporovať šport, zdravie a zdravý životný štýl.
Rozšírenie záväzku Lidla voči ženskému futbalu: 2025-2030
Predĺžené partnerstvo s UEFA v oblasti ženského futbalu zahŕňa nasledujúce turnaje:
- UEFA Women’s EURO 2029
- Women’s European Qualifiers 2028/29
- UEFA Women’s Nations League 2025, 2027 a 2029
Obľúbený Lidl Kids Team sa vráti na UEFA Women’s EURO 2029. Vďaka tomu budú mať deti opäť príležitosť kráčať ruka v ruke s hviezdami ženského futbalu, čo inšpiruje ďalšiu generáciu športovkýň a športovcov, či fanúšikov a fanúšičiek.
Stavajú na mimoriadnom úspechu
Základom rozšíreného partnerstva sú úspešné turnaje počas posledných dvoch rokov. Tento rok to ešte posilnil turnaj UEFA Women’s EURO 2025, počas ktorého bol Lidl prítomný vo všetkých ôsmich hostiteľských mestách a na štadiónoch. Šampionát na štadiónoch privítal viac ako 650 000 fanúšikov a fanúšičiek a oslovil viac ako 400 miliónov divákov a diváčok po celom svete. Prostredníctvom aktivácií značky Lidl distribuoval 269 950 ovocných pohárov vo Fan zónach a pred štadiónmi, aby podporil zdravý životný štýl. Reťazec je tiež hrdý na Lidl Awareness Team – 57 zamestnancov a zamestnankýň spoločnosti Lidl, ktorí zabezpečovali, aby sa každý cítil bezpečne a rešpektovane, stelesňujúc hodnoty spolupatričnosti a rôznorodosti.
Hlavným cieľom aktivít Lidla na UEFA Women’s EURO 2025 bolo inšpirovať dievčatá a mladé ženy. Diskont hostil medzinárodný Lidl Youth Camp v Bazileji, ktorý spojil 100 dievčat vo veku 14 až 17 rokov z 18 krajín a ponúkol im odborné tréningy, workshopy o výžive a nové priateľstvá. Okrem toho projekt Lidl’s Fresh Field v Rapperswil-Jona vo Švajčiarsku vypestoval a daroval viac ako 12 ton čerstvého ovocia a zeleniny ľuďom v núdzi, čím reťazec potvrdil svoj záväzok k uvedomelej výžive a vplyvu na komunitu.
Vytváranie rovnosti v športe
Toto partnerstvo predstavuje záväzok spoločnosti Lidl podporovať ženský futbal. Tým, že Lidl poskytuje rovnakú úroveň viditeľnosti, aktivácie a zapojenia fanúšikov ako pri mužských turnajoch, pomáha zabezpečiť, aby ženský šport dostal silnú podporu, ktorú si zaslúži.
„Sme hrdí, že môžeme nadviazať na naše úspešné partnerstvo so značkou Lidl – značkou, ktorá zdieľa hodnoty UEFA a dlhodobú víziu pre ženský futbal. Počas nasledujúcich piatich rokov budeme naďalej spolupracovať na podpore ženského futbalu, inšpirovaní komunít, propagácii zdravého životného štýlu a poskytovaní lepších zážitkov pre fanúšikov a fanúšičky,” povedal Guy-Laurent Epstein, výkonný riaditeľ marketingu UEFA.
O spoločnosti Lidl
Lidl Slovenská republika podporuje ženský futbal aj na národnej úrovni. Od marca minulého roka je čerstvou posilou Slovenského futbalového zväzu. Ako generálny partner podporuje všetky reprezentácie vrátane ženskej, mužského A-tímu, mládežníckych aj detských projektov. Futbal a Lidl spája hneď niekoľko vecí – je to jednoznačne zdravý životný štýl, dôraz na kvalitu, ťah na bránku či dynamiku a vďaka spolupráci už aj spoločná cesta za športovými víťazstvami. Obchodný reťazec je jednotkou v čerstvosti a kvalite, čo dlhodobo potvrdzujú tí najdôležitejší – zákazníci. Tieto atribúty Lidl prináša aj do samotnej hry a na trávniky.
