Kúpalisko Podhájska potrebuje nové rozhodnutie o čerpaní vody z vrtu

Ministerstvo životného prostredia SR vyhovelo protestu prokuratúry vo veci prevádzkovania kúpaliska Podhájska v okrese Nové Zámky. Prokurátor Krajskej prokuratúry Nitra podal protest s dôrazom na ochranu ľudského zdravia a ochranu životného prostredia vo veci čerpania vody z geotermálneho vrtu v Podhájskej, jej využívania a následného vypúšťania vody do potoka, pretože neboli splnené zákonné podmienky pre vydanie rozhodnutia o povolení čerpať podzemné geotermálne vody.

Problémové čerpanie aj vypúštanie vody

Krajská prokuratúra Nitra podľa hovorkyne Generálnej prokuratúry Zuzany Drobovej upozorňovala predovšetkým na nesprávne povolenie na vypúšťanie vôd z bazéna do okolitého prostredia, neurčité stanovenia povinností a skutočnosť, že pred vydaním rozhodnutia okresným úradom nebolo zabezpečené zisťovanie vplyvov na životné prostredie.

Za právne sporný považoval prokurátor aj samotný odber vody, keďže prevádzkovateľ kúpaliska nepreukázal vlastníctvo k vrtu, z ktorého čerpá podzemné vody, nemal ani súhlas Slovenskej republiky na jej čerpanie.

Pri súdnom procese chýbal vlastník vody

Okresný úrad v Nitre nekonal so zástupcom štátu, vlastníkom geotermálnej vody. Rozhodnutie tak vydal bez toho, aby sa uskutočnilo zisťovacie konanie a vo výroku ukladal povinnosti a priznával práva subjektom, ktoré neboli účastníkmi konania.

V rozpore so zákonom bola riešená aj tzv. reinjektáž (technológia slúžiaca na to, aby sa voda vrátila bez akejkoľvek biologickej či chemickej kontaminácie do prameňa pomocou druhého vrtu a aby sa vzácne, mineralizované vody z prameňa nestratili).

Potrebné je nové rozhodnutie

„Rozhodnutie okresného úradu tak bolo nedostatočne odôvodnené, preto je nepreskúmateľné – teda nezákonné,“ uvádza prokurátor v proteste, o ktorom rozhodovalo ministerstvo životného prostredia.

Vec sa tak vracia opäť na príslušný okresný úrad. Prevádzkovateľ kúpaliska bude musieť zabezpečiť všetky podklady potrebné pre vydanie nového právoplatného rozhodnutia. Následne môže byť vydané nové rozhodnutie, na základe ktorého bude možné čerpať vodu.