Huby a ich príprava, tipy, ktoré je dôležité vedieť pri ich varení

Hľadáte nový spôsob, ako obohatiť svoj jedálniček? Huby sú ideálnou odpoveďou. Nielenže ponúkajú rôzne textúry a jedinečnú chuť, ale ich použitie môže výrazne zvýšiť kvalitu vašej kuchyne. Poďme sa ponoriť do sveta húb a objaviť, ako z nich vyťažiť maximum.

Výber a skladovanie

Aby boli vaše pokrmy z húb chutné, treba zvoliť čerstvé a kvalitné suroviny. Menej ideálnou voľbou je nákup balených húb v supermarkete, lebo takto neviete posúdiť ich čerstvosť a môžu byť drahšie. Mnoho obchodov ponúka huby vo voľnom výbere, čo vám umožňuje vybrať si huby presne podľa vašich predstáv. Na farmárskom trhu získate najčerstvejšie a najkvalitnejšie exempláre. Najlepšou možnosťou je, keď si ich ale prinesiete čerstvé z lesa, teda ak poznáte, ktoré môžete zbierať, a ktoré nie. Huby by mali byť pevné, hladké a bez známok vädnutia.

Ak nemôžete huby pripraviť hneď, zabaľte ich do papierových utierok a uložte ich do neuzavretého plastového alebo papierového vrecka a dajte do chladničky. Toto umožňuje ich vysušenie a zároveň pohlcuje prebytočnú vlhkosť.

Príprava pred varením

Profesionáli sa zhodujú, že pestované huby doma stačí jednoducho utrieť vlhkou handričkou, zatiaľ čo lesné huby potrebujú dôkladnejšie čistenie. Aby ste sa zbavili nečistôt, vložte ich do misky so studenou vodou a jemne premiešajte. Avšak pozor, nenechávajte ich vo vode dlho, aby sa nezničila ich textúra. Predtým, ako začnete s varením, ich osušte.

Kedy huby škodia zdraviu

Huby sú lahodné, ale zároveň s nimi opatrne. Staré a plesnivé huby môžu byť škodlivé pre vaše zdravie. Aby ste predišli potenciálnym zdravotným problémom, ako je napríklad infekcia E. coli alebo dokonca botulizmus, vždy varte z čerstvých, jedlých a zdravých húb. Zvyšky varených húb by sa mali skladovať v chladničke vo vzduchotesnej nádobe iba niekoľko hodín, inak zmenia svoju proteínovú štruktúru a vyvinú sa baktérie. Huby by sa tiež nemali prihrievať.

Kedy majú huby najviac živín

Huby sú skvostom výživy. Obsahujú beta-glukány prospešné pre srdce, vitamíny B, draslík a antioxidanty. Aby ste zachovali a maximalizovali ich nutričnú hodnotu, vyhnite sa dlhému vareniu alebo vyprážaniu. Mikrovlnné varenie je často najlepším spôsobom, ako uchovať hromadu živín v hubách. Okrem grilovania je to metóda, ktorá zvyšuje obsah antioxidantov a pomáha zachovať vo vode rozpustné vitamíny B a draslík.

Správna huba pre správny pokrm

Rôzne typy húb majú rôzne kulinárske využitie. Napríklad šampiňóny sú ideálne na grilovanie, zatiaľ čo hliva ustricová je skvelou náhradou mäsa vo vegánskych jedlách. Pri výbere húb vždy zohľadnite chuť a textúru, ktorú chcete dosiahnuť.

Vždy si pamätajte na to, že nie všetky huby sú jedlé. Zatiaľ čo mnoho húb má v kuchyni všestranné využitie, niektoré môžu byť veľmi nebezpečné.

Správny čas na dochutenie

Nesprávny čas pridania korenín a soli uberá huby o ich prirodzenú chuť. Mnoho kulinárov preto odporúča pridávať koreniny, bylinky a soľ až na konci varenia. To pomôže vyzdvihnúť ich chuť bez toho, aby sa zničila štruktúra.