Hospodárenie vodohospodárskeho podniku je zastabilizované, vláda musela uvoľniť takmer 25 miliónov eur

Ministerstvo životného prostredia a ministerstvo financií na tento rok zastabilizovali hospodárenie Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP).

Na prekonanie situácie vláda uvoľnili takmer 25 miliónov eur. Šéf envirorezortu Milan Chrenko tvrdí, že SVP hrá zásadnú úlohu pri protipovodňovej ochrane krajiny. Tvrdí, že s postupujúcou zmenou klímy je zabezpečenie financovania ochrany zdravia a majetku proti povodniam existenčnou otázkou.

Nedostatočné financovanie SVP

Na nedostatočné financovanie SVP upozornil Najvyšší kontrolný úrad ešte v roku 2020. Podľa rezortu životného prostredia sa napriek upozorneniu situácia nezlepšila a tvrdí, že do roku 2020 podnik dostával v priemere polovicu požadovanej sumy, v posledných dvoch rokoch išlo len o päť percent z nároku. Začiatkom súčasného roku problémy vyvrcholili, keď si štátny podnik zaistil financovanie prostredníctvom komerčného úveru.

„Pre nikoho nie je žiadúce, aby sa aktuálny stav zopakoval. Preto naši analytici odštartovali práce na analýze, ktorá otvorí diskusiu o zaistení trvalo udržateľného a férového financovania podniku,“ informoval Chrenko.

Inštitút environmentálnej politiky v máji tohto roku začal práce na prvotnej analýze možností dlhodobej stabilizácie hospodárenia podniku. Dnes envirorezort predstavil prvý analytický podklad potrebný na zaistenie dlhodobo udržateľného financovania podniku.

Inštitút environmentálnej politiky sa v analýze s názvom Po nás potopa? venoval analýze finančnej a ekonomickej situácie SVP, ale aj návrhu riešení ako podnik dlhodobo zastabilizovať a zabezpečiť tak adekvátnu ochranu proti povodniam.

Cestovná mapa opatrení

Riešením by podľa inštitútu mohla byť cestovná mapa opatrení, po splnení ktorých by sa uvoľňovali prostriedky pre podnik a ktorej súčasťou by bol aj hĺbkový audit. Ten by určil smerovanie v oblasti ľudských zdrojov, procesov, výdavkov či majetku.

„V súčasnosti platí, že jedno euro investované do protipovodňovej ochrany ušetrí päť eur na potenciálnych škodách. Pritom ani v jednom, ani druhom prípade nehovoríme o malých sumách. Na Slovensku medzi rokmi 2016 až 2022 dosiahli celkové náklady a škody spôsobené povodňami sumu takmer sto miliónov eur,“ informovala analytička Inštitútu environmentálnej politiky Kristína Mojzesová.

Podľa slov analytikov je možné zvýšiť vlastné príjmy podniku, vodohospodári tak môžu získať jednotky až desiatky miliónov eur ročne. „Jedným z riešení je zvážiť presmerovanie poplatkov za čerpanie podzemnej vody a za odpadové vody z Environmentálneho fondu, čím by vodohospodári mohli získať odhadom 14 miliónov eur,“ vysvetlil rezort životného prostredia. Ďalších 4,3 milióna eur môže do hospodárenia SVP priniesť zvýšenie cien za hydroenergetický potenciál vody, ktorý platia vodné elektrárne.