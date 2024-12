Horský záchranár radí, ako sa pripraviť na zimnú túru: Kedy sa otočiť a čo mať vždy so sebou? - ROZHOVOR

Slováci a hory sú nerozlučná dvojka. Čaro zimných horských scenérií objavilo veľa ľudí ešte počas obdobia pandémie, ktoré nás vyhnalo zo štyroch stien do prírody a zdá sa, že odvtedy sa zimnej turistike venuje takmer každý, s kým sa dáte do reči.

Čo iné však počas jasných mrazivých víkendov láka viac než horské slnko? Zasnežené kopce však okrem dobrodružstiev a dychberúcich výhľadov skrývajú aj mnoho nástrah.

Ak nepoznáte pravidlá zimnej turistiky, stratiť sa v lese uprostred snehovej búrky sa vám môže stať osudným, hovorí zo skúseností člen HZS a horský vodca Jozef Brejčák. V rozhovore sa dozviete, ako úspešne absolvovať túru počas zimy, pričom úspešne neznamená dostať sa na vrchol, ale najmä vrátiť sa bezpečne domov.

Čo všetko zahŕňa dôkladná príprava na zimnú turistiku?

V zime sú podmienky nevyspytateľné a často sa menia už niekoľko dní pred plánovanou túrou. Preto je dôležité pozrieť sa nielen na aktuálne podmienky, ale aj na to, aké bolo počasie deň či dva pred túrou. Ak nasnežilo, s vetrom môže byť niekde sneh vyfúkaný do ľadu a na inom mieste bude nafúkané veľké množstvo snehu.

Zimná príprava je hlavne o sledovaní aktuálneho stavu – sneh, vietor, ľad. Tieto informácie nájdete na stránke Horskej záchrannej služby, ktorá má v teréne meteorologické stanice. Tie ukazujú aktuálnu výšku snehu, smer a silu vetra a obsahujú aj odporúčania pre bezpečnosť.

Aké základné vybavenie by nemalo chýbať v batohu turistu v zime?

Výbavu treba prispôsobiť túre. Na prechádzku v doline stačí vhodná zimná obuv a základné teplé oblečenie. Na náročnejšie túry, napríklad vysokohorskú chatu, treba mať turistické mačky alebo retiazkové mačky, ktoré pomáhajú na zľadovatelých chodníkoch a turistické palice pre lepšiu stabilitu.

Na vysokohorské túry alebo horolezecké výstupy je lavínová výbava nevyhnutná – lavínový vyhľadávač, sonda a lopata. Skialpinisti by mali zvážiť airbagový batoh, no netreba sa naň spoliehať ako na záruku prežitia. Dôležitý je aj cepín, ktorý pomáha na strmých a zľadovatených úsekoch a človek sa s ním vie zachytiť aj pri páde.

Čo sa týka oblečenia, je dobré mať tri vrstvy – termoprádlo, ktoré odvádza pot, zatepľovaciu vrstvu a vrchnú nepremokavú vrstvu odolnú voči vetru a snehu, a tiež suché náhradné oblečenie na prezlečenie po túre.

Na čo si dať pozor pri plánovaní trasy v zimných podmienkach?

Treba si overiť aktuálne počasie, stav chodníkov a snehovej pokrývky a lavínovú situáciu. Ak sú podmienky na začiatku túry náročné, pravdepodobne sa budú ďalej len zhoršovať. Je lepšie sa včas otočiť.

V zime sú podmienky nevyspytateľné a často sa menia už niekoľko dní pred plánovanou túrou. Foto: SITA/AP.

Ako si overiť aktuálne počasie a stav snehovej pokrývky v horách?

Informácie o aktuálnych podmienkach poskytuje Horská záchranná služba na svojej stránke. Nájdete tam údaje o výške snehu, smere a sile vetra, lavínové správy aj odporúčania. Pred túrou si vždy treba pozrieť predpoveď počasia, no je dôležité zistiť aj to, aké bolo počasie deň – dva dozadu, aby ste vedeli, koľko nasnežilo za posledné dva dni a ako fúkal vietor. Podľa toho sa dá predpokladať kde budú nebezpečné miesta.

Aké sú najčastejšie chyby, ktorých sa turisti v zime dopúšťajú?

V prvom rade podceňovanie podmienok, náročnosti terénu a počasia. Ľudia sa často vyberú do hôr s nedostatočnou výbavou a v nevhodnom oblečení, ktoré nechráni pred mrazom. Chybou je aj nerešpektovanie predpovedí – ak je predpoveď zlá, je lepšie túru zrušiť. V zime môže byť sneženie oveľa nebezpečnejšie ako dážď v lete. V hlbokom snehu sa dá veľmi ťažko pohybovať a mali sme prípady, kedy to skončilo tragicky.

Čo robiť, ak sa človek stratí v zasneženej krajine? Aké kroky treba podniknúť?

Nájsť si závetrie – napríklad za skalou alebo v terénnej priehlbine. Ak nič nie je okolo nás, vykopať provizórnu jamu do snehu. Vietor môže veľmi rýchlo spôsobiť podchladenie, preto sa treba chrániť. Ak neviete pokračovať alebo ste sa stratili, treba okamžite volať Horskú záchrannú službu. Záchranári vám môžu poradiť, ako postupovať, alebo vás nasmerovať na správnu cestu. Ľudia sa casto snažia poradit si sami a volajú až keď už je neskoro.

Ľudia často nevedia presne povedať, kde sa nachádzajú. Ak potrebujú pomoc a v tom nám veľmi pomáha aplikácia HZS, kde sa dá jednoduchým krokom priamo z mobilu poslať súradnice gps na dispečing horskej služby.

Aké sú varovné signály, že sa môže blížiť lavína?

Lavínový stupeň sa vydáva každý deň. Ak je stupeň 3 a vyšší, turistiku by mal každý zrušiť. Ak je lavínový stupeň 1 alebo 2, tiež už hrozí riziko lavíny a turistiku by ste mali zvážiť, najmä tí menej skúsení by nemali ísť do strmého terénu vôbec.

Existuje pravidlo: Ak je vyhlásený 3. stupeň lavínového nebezpečenstva, nevstupovať na svah nad 30 stupňov, ak je na ňom viac ako 30 cm nového snehu. Riziko lavín je najvyššie najmä prvý až druhý deň po snežení. Vietor môže premiestniť veľké množstvo snehu a vytvoriť náveje. Preto ak deň, dva dozadu snežilo alebo silno fúkalo aj bez sneženia treba byť opatrný.

Aké pravidlá treba dodržiavať, aby sme minimalizovali riziko uviaznutia v lavíne?

Určite nechodiť do lavínového terénu sami a bez základných vedomostí z problematiky lavín. Skialpinista by mal mať so sebou lavínovú výbavu – lavínový vyhľadávač, sondu, lopatu a okrem toho lekárničku a nabitý mobil. Lavínová výbava však dokáže zachrániť len vtedy, ak ju správne použijete a ak sú pri vás ľudia, ktorí vás môžu hneď nájsť a vyhrabať.

Ako pomôcť zachrániť iných ľudí, ak vidím, že ich zasypala lavína?

Ak človeka zasype lavína, dokážu ho zachrániť len ľudia, ktorí sú s ním, kým dorazia záchranári. Každá minúta rozhoduje. Lavínový vyhľadávač vám pomôže lokalizovať zasypaných, ale len lopatou ich dokážete vyhrabať. Holými rukami to nie je možné – sneh je príliš ubitý. Základom je mať vybavenie a vedomosti. Lavína je veľmi nebezpečná, a aj keď máte všetko potrebné vybavenie, nie vždy sa podarí nešťastie odvrátiť.