EÚ v patovej situácii. Zákon na ochranu zvierat počas prepravy uviazol v byrokratickej slepej uličke

Návrh legislatívy Európskej únie, ktorý mal zlepšiť podmienky prepravy zvierat, sa po dvoch rokoch od jeho predloženia dostal do slepej uličky, pričom rokovania sú zablokované a budúcnosť zákona je neistá.
Návrh mal obmedziť dobu prepravy zvierat určených na porážku na maximálne deväť hodín, zvýšiť priestor v prepravných vozidlách a zaviesť povinnosť nočnej prepravy počas extrémnych horúčav.
Zákon však čelí silnému odporu zo strany pravicovej frakcie Európskeho parlamentu a niektorých členských štátov, ktoré sa snažia vyhýbať konfliktom s poľnohospodárskymi záujmami, najmä po protestoch proti byrokracii v EÚ minulý rok.
„Situácia je úplne zablokovaná. Je to veľmi, veľmi, veľmi frustrujúce,“ uviedla Tilly Metzová, zelená europoslankyňa z Luxemburska a hlavná podporovateľka návrhu.
Čo blokuje prijatie zákona?
