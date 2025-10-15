EÚ v patovej situácii. Zákon na ochranu zvierat počas prepravy uviazol v byrokratickej slepej uličke

Návrh legislatívy na zlepšenie podmienok prepravy zvierat čelí silnému odporu a jeho budúcnosť je neistá.
Cattle of cows on transport to meadow
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Návrh legislatívy Európskej únie, ktorý mal zlepšiť podmienky prepravy zvierat, sa po dvoch rokoch od jeho predloženia dostal do slepej uličky, pričom rokovania sú zablokované a budúcnosť zákona je neistá.

Návrh mal obmedziť dobu prepravy zvierat určených na porážku na maximálne deväť hodín, zvýšiť priestor v prepravných vozidlách a zaviesť povinnosť nočnej prepravy počas extrémnych horúčav.

Zákon však čelí silnému odporu zo strany pravicovej frakcie Európskeho parlamentu a niektorých členských štátov, ktoré sa snažia vyhýbať konfliktom s poľnohospodárskymi záujmami, najmä po protestoch proti byrokracii v EÚ minulý rok.

„Situácia je úplne zablokovaná. Je to veľmi, veľmi, veľmi frustrujúce,“ uviedla Tilly Metzová, zelená europoslankyňa z Luxemburska a hlavná podporovateľka návrhu.

Čo blokuje prijatie zákona?

  • čítajte na druhej strane

